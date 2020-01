Ana Hickmann, de volta ao ‘Programa da Tarde’, leva ao palco Alexandre Jr, seu primeiro filho

Alexandre Corrêa, Ana Hickmann e o pequeno Alexandre Jr.: família unida na TV

Foto: Antonio Chahestian/ Record

Apenas dois meses após o nascimento de Alexandre Jr., Ana Hickmann, em plena forma, já está de volta ao trabalho. Nesta segunda-feira (12), a apresentadora foi recebida com festa em seu Programa da Tarde.

Antes de sua chegada ao palco, Ticiane Pinheiro e Brito Jr. prepararam o público com dois vídeos: um relembrando os momentos marcantes de sua gravidez, e outro com a preparação de Ana para voltar ao comando da atração.

Na esperada volta da loira, todos os apresentadores da casa, incluindo Sabrina Sato, Marcos Mion, Luiz Bacci e Geraldo Luís, apareceram em depoimentos desejando sorte.

Alexandre Corrêa, marido da ex-modelo, também participou da atração, revelando: “Há um ano a gente quase se separou e agora demos a volta por cima”.

Mas o momento mais especial ficou por conta da primeira aparição do pequeno Alexandre Jr. ao vivo na TV. Com o bebê no palco, a mamãe coruja não conteve as lágrimas: “Estou emocionada! A coisa mais valiosa está aqui, não preciso de mais nada”, contou.

Ana Hickmann, de 33 anos, está no comando do Programa da Tarde desde 2012. Por causa dos cuidados que o pequenino precisa – e para não ficar longe dele -, ela terá um camarim todo especial

Confira o vídeo:

http://player.r7.com/video/i/537137f40d9a039faf000777?layout=wide252p