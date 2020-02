Ana Beatriz Nogueira na pele de uma perua irresistível

Com Antonio Calloni, Ana Beatriz brilha

em “Caminho das Índias”

Foto: AgNews

Ela é fútil, aprova as péssimas ações do filho pitboy Zeca (Duda Nagle) e só pensa em se dar bem ao lado do marido César (Antonio Calloni). Mesmo assim, Ilana, vivida por Ana Beatriz Nogueira em “Caminho das Índias” caiu nas graças do público. Em entrevista exclusiva à VIVA!, a atriz fala sobre o sucesso da personagem politicamente incorreta e da sintonia com Antonio Calloni, seu colega de cena.

Bate-papo com Ana Beatriz Nogueira

Como o público recebe Ilana?

Antes, davam bronca. Agora, principalmente depois da viagem à Índia, o tom mudou. As pessoas chegam rindo. Mesmo que seja alguma crítica, falam com carinho.

O sucesso mudou sua rotina?

Não. Sou caseira, acordo e durmo cedo. Não badalo.

A que você atribui a boa aceitação da personagem?

Ela é transparente e fala absurdos de forma espontânea. Meu núcleo toca em assuntos sérios, como educação e falta de limite com filhos, mas de forma leve. Acho que o sucesso vem daí.

Ilana é vilã?

Não! Ela é uma pessoa leve e feliz que faz coisas absurdas, mas não por maldade.

Como é trabalhar com Calloni?

Uma diversão! A Glória Perez é uma autora generosa. Nos textos, ela sempre deixa espaço para improvisarmos.

Você emprestou algo pessoal para a Ilana?

A simpatia (risos). Mas ela é mais simpática do que eu. Sou míope e nem sempre uso óculos. Aí, não enxergo e passo pelas pessoas sem notálas. Então, não sou considerada tão simpática. Porém, quando vejo tudo, sou uma maravilha de simpática (gargalhadas).

Ilana é sua personagem mais popular?

A Frau Herta (Ciranda de Pedra) causava muita reação das pessoas. A Ana Maria (Celebridade) tinha boa receptividade. Mas talvez a Ilana seja a mais carismática.



Raio-x



Nascimento: 22/10/1966, no Rio de Janeiro (RJ)

Hobby: Trabalho

Livro: A Interpretação do Assassinato, de Jed Rubenfeld

Música: Pelo Sabor do Gesto, de Zélia Duncan

Cantor: Roberto Carlos

Cantora: Zélia Duncan e Nana Caymmi

Ator: Antonio Calloni

Atriz: Júlia Lemmertz

Frase: “Diga-me com quem andas que eu te direi se vou também”