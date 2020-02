Amor Eterno Amor: Os looks de Valéria, Jacira e Gracinha

Jacira, Gracinha e Valéria abusam dos vestidos, saias e tecidos leves para viver no calor de Marajó

Foto: TV Globo/Divulgação

As amigas Valéria (Andréia Horta), Jacira (Carol Castro) e Gracinha (Daniela Fontan) possuem estilos diferentes, mas todos inspirados nas mulheres que vivem na região de Marajó. Para escolher as peças do vestuário desse trio, a equipe de figurino de “Amor Eterno Amor” partiu de uma pesquisa feita entre as marajoaras. “Testamos as propostas que nasceram após uma longa pesquisa de referências em revistas, sites de moda e filmes”, conta a figurinista Natalia Duran.

Natalia explica que a inspiração para Valéria veio das sensuais pin-ups, adaptando à realidade de Marajó. “Sinônimo de mulher brasileira, ela usa muito shortinho, top e barriga de fora. É uma pin-up brasileira, com toques divertidos”, declara.

Gracinha abusa das estampas, Valéria está sempre de colerinha e Jacira usa muita renda e crochê

Foto: TV Globo/Divulgação

Jacira abusa dos acessórios, colares de contas e sementes coloridas que ela mesma faz. As roupas trazem muita renda e tons neutros. Sandálias rasteirinhas sempre completam o look da personagem. “Os acessórios são todos naturais e a maioria a gente comprou lá, do artesanato local”, conta a figurinista.

Já Gracinha usa figurinos alegres e está sempre com vestidos estampados e flores no cabelo. “A gente optou pelo estampado porque ela é muito exuberante, é uma alegria só”, declara Natalia.