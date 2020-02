Amor Eterno Amor: Melissa caça mãe de criação de Rodrigo

Melissa descobre que Angélica está viva

Foto: TV Globo/Divulgação

Por esta ninguém esperava! Dada como morta há cerca de 20 anos, Angélica (Denise Weinberg), mãe de criação de Rodrigo (Gabriel Braga Nunes), é encontrada pelo ex-marido, Virgílio (Osmar Prado). O comparsa de Melissa (Cássia Kiss Magro) acha a mulher durante sua busca por Elisa (Mayana Neiva) a mando da megera.

Ao ver Virgílio, a primeira coisa que Angélica quer saber é o paradeiro do filho adotivo. O malvado, porém, não lhe conta que Carlos assumiu o nome verdadeiro, que é Rodrigo, está rico e poderoso morando no Rio. E, passado o susto, trata logo de dar a novidade a Melissa, deixando-a desesperada com a notícia.

A mãe de Fernando (Carmo Dalla Vecchia) conta para Dimas (Luis Melo) sobre a descoberta e, desnorteada, vai ao encontro de Angélica, que já pensa em fugir novamente.

Completamente descontrolada, Melissa chega à casa da mulher vestida como Verbena (Ana Lucia Torre), mas não a encontra. E sai à caça da pobre senhora para acertar as contas com ela.