Amor à Vida: Félix demite enfermeira por ciúmes de Jacques

Félix demonstra demais que está afim de Jacques

Foto: Divulgação/TV Globo

Cada vez mais obcecado por Jacques (Júlio Rocha) Félix (Mateus Solano) chama o médico para jantar. Mas o médico recusa o convite, dando como desculpa um compromisso com antigos amigos da faculdade. Ao sair do elevador, o irmão de Paloma (Paolla Oliveira) flagra o amado e Inaiá (Raquel Villar) em clima de romance e se revolta por ter sido trocado pela enfermeira. Vingativo, o mimadinho não perde tempo e demite a funcionária no dia seguinte. Ao saber do ocorrido, Jacques fica furioso e invade a sala do vilão. “Você demitiu a enfermeira Inaiá por ciúmes? De mim?”, indaga incrédulo ao chefe.