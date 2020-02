Amor à Vida: Félix dá golpe em Amarilys

Félix rouba Amarilys para comprar silicone

Foto: Divulgação/TV Globo

A dermatologista Amarilys (Danielle Winits) reencontra a amiga Paloma (Paolla Oliveira), que conheceu na Europa há alguns anos, e conta que quer comprar um apartamento em São Paulo. Ao ouvir isso, Félix (Mateus Solano) intervém na conversa e comenta depois com Amarilys que o melhor é investir a grana num fundo no qual ele também deposita suas economias.

A dermato fica na dúvida, mas, ao ouvir do crápula que, apenas com os rendimentos do valor, em alguns meses poderá comprar a casa dos seus sonhos e à vista, cai na armadilha do pilantra. Assim, Félix a faz assinar uns papéis junto com um comparsa e mete a mão em toda a grana de Amarilys. Quando a doutora sai, toda ingênua, achando que fez um bom negócio, o bandido vibra, pois, com o dinheiro roubado, poderá, finalmente, importar os produtos de silicone injetável a contragosto do pai.