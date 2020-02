Amanda Djehdian comemora pela terceira vez seu aniversário

Nada melhor do que comemorar aniversário várias vezes! A ex-BBB Amanda Djehdian aproveitou a sexta-feira (15) para receber amigos e familiares em um restaurante em São Paulo, com direito a bolo e muita diversão. Ela completou 29 anos na quinta (14), mas já tinha começado a festejar desde terça (12). Tudo isso para curtir cada momento com todos!

Por lá estiveram os amigos do programa Tamires, Adrilles, Angélica e até mesmo Clara Aguiar, da penúltima edição do reality show.

Thiago Duran/AgNews Thiago Duran/AgNews

A vice-campeã do BBB escolheu um vestido bem justinho com estampa animal, que valorizava bem as suas curvas. Solteira e de bem com a vida, Amanda não convidou os brothers Fernando e Aline, com quem protagonizou um triângulo amoroso no reality.