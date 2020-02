Em conversa com Fernando na tarde deste sábado (4), Amanda confessou que está com medo de ser eliminada na véspera de conquistar uma vaga na final do Big Brother Brasil 15.

“Estou com medo. Aqui agora eu estou enfrentando o invisível”, disse ao seu companheiro.

“Quando eu sei o que é, eu vou de peito aberto, agora não tenho ideia”, disse sobre a possibilidade cada vez mais próxima de enfrentar Cézar na semifinal do programa.

“Não adianta pensar muito não”, aconselha Fernando.