Alto Astral: Tudo que rolou na festa da nova novela das 19h da Globo

9/23 Giovanna Gold

Giovanna Gold, a musa dos anos 90, falou com exclusividade à Contigo!Online sobre os cuidados para continuar sempre linda aos 50. Sobre a alimentação, a atriz assumiu não ter neuras. "Eu acho que a gente é o que a gente come. Procuro me alimentar bem, mas não tenho restrição nenhuma", comentou ela. "Entendo que meu corpo tem que ser divino, uma relação entre mim e Deus! Por isso, procuro fazer homeopatia e consumir menos toxinas, em geral: evito remédios, toxina botulínica, pessoas...", explicou aos risos. Além disso, ela ainda é professora de Ioga, bailarina e, nas horas vagas, caminha no Ibirapuera com o seu pet, Pólen. "Só por ter um cachorrinho já sou obrigada a andar e a ser uma velhinha gente fina", brincou, exaltando o bom humor. Para manter a pele impecável, a cinquentona contou o segredo: "Gasto com cosméticos, todos caros! É onde eu invisto, sem culpa!". Mesmo sendo um exemplo, Giovanna ainda esclareceu que o 50º aniversário não mudou nada em sua vida: "Chegar aos 50 anos pra mim nada mais é do que estar aqui, agora, exatamente como era na minha infância".