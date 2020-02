Alexandre Pato se recusa a pagar R$ 130 mil de pensão por mês a Sthefany Brito

Foto: Leonardo Marinho

A separação de Sthefany Brito e Alexandre Pato, jogador de futebol do Milan, na Itália, que de tão conturbada parece uma novela, ganhou mais um capítulo. Na semana passada, a juíza Maria Cristina de Brito Lima acatou o pedido da atriz na ação de divórcio e decretou que Sthefany irá receber a pensão provisória de 20% sobre os ganhos e contratos assinados pelo atleta. Isso, a partir de agosto próximo e por tempo indeterminado. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o rendimento do jogador – salário do Milan mais o que fatura com contratos comerciais – é estimado em, aproximadamente, R$ 8,9 milhões por ano. Sendo assim, a atriz deverá receber até o dia 10 de cada mês pouco mais de R$ 130 mil.

Insatisfeito com a decisão, Pato vai recorrer. Ele se reuniu com seu advogado, João Paulo Lins, no sábado, 19, para estudar os recursos cabíveis. E na terça, 20, voltaria à Europa a fim de cumprir a agenda normal do seu clube. Além dos R$ 130 mil, a artista também terá direito a uma pensão alimentícia de R$ 5 mil, pois a juíza concedeu o novo valor ”sem prejuízo” da determinação judicial anterior. Essa decisão foi tomada em maio, quando o jogador entrou com uma ação de oferecimento de alimentos de R$ 5 mil durante um ano, e que foi acatada pelo juiz Antônio Aurélio Abi Ramia Duarte.

Mas como Sthefany achou o valor absurdamente baixo, o advogado dela, Ricardo Brajterman, entrou com um pedido de reconvenção, solicitando os 20% sobre os ganhos do craque, agora concedidos pela nova juíza da 1º Vara de Família da Barra da Tijuca, no Rio. Ricardo alegou que a atriz deixou a profissão para se dedicar ao marido no exterior e necessita de ajuda financeira até se recolocar no mercado, já que seu contrato com a Rede Globo terminou em maio e não foi renovado. Muitos fãs do ídolo dos gramados já estão fazendo gozação no Twitter, dizendo que Sthefany ganhou na Mega-Sena. Mas muita coisa ainda pode acontecer à essa altura do campeonato!