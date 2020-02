Alessandra Negrini: ”Antes fazia mais dieta, mas agora não tenho saco”

”Não tenho mais a disciplina de me privar de um drinque de vez em quando, ou um docinho”

Foto: Tabach

Aos 42 anos, Alessandra Negrini diz que está se sentindo, enfim, adulta. Pudera. Mais do que nunca, a atriz está realizada e se sente madura na maternidade, na carreira, no amor e, acima de tudo, com ela mesma. O segredo? É mãe de dois filhos – Antônio, 15, do casamento com Murilo Benício, 41, e Bettina, 8, da união com o músico Otto, 44 –, que a enchem de orgulho, namora o fotógrafo paulista João Wainer, 36, há mais de um ano, e, para completar, está de volta à TV como a cantora de ópera Catarina, de “Lado a Lado” (Globo), após cinco anos sem atuar em novelas.

Também por conta da maturidade e da realização pessoal e profissional, Alessandra busca ser cada vez mais livre. Até na hora de cuidar do corpo. ”Antes fazia mais dieta, mas agora não tenho saco. Não tenho mais a disciplina de me privar de um drinque de vez em quando, ou um docinho, ou até feijão com arroz. Não me privo mais de nada. Então estou fazendo mais exercícios. Nem fazia aeróbica, mas aprendi a gostar e tenho feito transport. Aí você vai equilibrando”, explicou.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO 1946 DA REVISTA CONTIGO!