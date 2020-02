Aimée Madureira, a Rayanne de Salve Jorge, perdeu cinco quilos para ser rainha de bateria

Aimée Madureira foi rainha de bateria em Nova Friburgo

Foto: João Alvarez

Aimée Madureira chegou empolgadíssima ao Camarote CONTIGO! nesta segunda-feira (3), aproveitando o melhor do carnaval de Salvador. Ela nunca tinha curtido a folia baiana. “Tem um ar totalmente diferente do carnaval do Rio de Janeiro, não é? Estou amando”, afirmou.

A Rayanne de Salve Jorge está bem diferente: os cabelos mais escuros destacam os cinco quilos que a atriz perdeu para uma tarefa especial, ser rainha de bateria pela primeira vez, em um bloco de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. “Dá trabalho, viu? Ficar uma hora e meia na avenida, seminua e com as pessoas te olhando… Mas é maravilhoso, tem uma energia incrível! Quero todo ano agora”, garantiu.

Para alcançar o peso desejado, Aimée investiu em exercícios e em dieta. Ela conta que fez pilates, TRX – treinamento suspenso -, caminhada, corrida, mas que apostou principalmente em uma alimentação mais saudável. O desafio, agora, é manter este ritmo durante a folia. “Tô só na água aqui, olha!”, brincou. “A gente acaba saindo um pouquinho da dieta, mas nada que umas duas semanas de treino intenso e um detox não resolvam depois”, acredita.

Sobre amores de carnaval, ela garante que está solteira, mas dá alguns poréns: “Não gosto dessa pegação, mas não critico ninguém, afinal, é carnaval, né? Hoje em dia eu sou quietinha, já fui mais desse pique”, assume. “Nunca me apaixonei no carnaval, mas pode ser que me apaixone, né?”, ri.