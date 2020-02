Adriane Galisteu vive boa fase no amor: “Nunca brigamos, discutimos ou passamos por uma crise”

No parque Discovery Cove, com os pais, Adriane e Alexandre, Vittorio se encanta com o golfinho

Foto: Tomás Arthuzzi

A apresentadora Adriane Galisteu, 40 anos, é assumidamente uma fã dos parques de Orlando, nos Estados Unidos. Uma paixão que começou em 1996, em sua primeira viagem para a cidade americana. “Vim com a minha mãe (Emma, 74), que achava que era lugar de criança. Mas ela ficou encantada e chorou de emoção. Isso me marcou tanto que nunca mais deixei de visitar. Se não venho, parece que falta algo importante em minha vida”, entrega, dando risada.

E Vittorio, 3, filho da apresentadora com o empresário Alexandre Iodice, 41, herdou da mãe seu fascínio por parques. No SeaWorld, ele corria para os totens de medição de altura na tentativa de entrar em todas as montanhas-russas. “Vittorio levanta os pés e tenta passar nas atrações para adultos (risos). Em nenhum momento, diz que tem medo. Até nas montanhas-russas mais assustadoras ele pede para ir. Meu objetivo é fazê-lo amar parques tanto quanto eu! Aí não teremos saída: vamos ter de vir muitas vezes para Orlando”, brinca Adriane, que viajou a convite da organizadora de festas Andrea Guimarães, 43.

Pela primeira vez, a família saiu em férias sem a babá do menino. “A gente quis arriscar e valeu muito a pena. Em São Paulo é tão difícil me dedicar exclusivamente a ele. Nas férias, quis dormir ao seu lado, dar banho, comida, brincar – tudo o que não consigo no dia a dia. Quando vejo, passou uma semana e eu mal vi Vittorio. Quando saio de casa, ele já foi para a escola. Quando volto, está dormindo. Vittorio não pode ver meu cabeleireiro que fala: ‘Minha mãe não está!’. Mas quero que ele entenda que a mãe trabalha e é muito feliz assim. Não adianta eu ficar em casa cuidando o tempo todo dele e ser infeliz.”

Dias de relax

Em Orlando, Adriane dispensou a maquiagem, esqueceu a dieta e só andou de tênis e moletom. “Não trago nada na mala que não seja confortável. Fico completamente fora de órbita e isso me faz um bem danado. Amo esse lugar porque ele representa férias de verdade para mim. Em Orlando, o mais elegante é se divertir”, diz. Além do SeaWorld, CONTIGO! acompanhou o passeio da família também no Discovery Cove, onde uma das diversões é nadar com os golfinhos. No ano passado, em férias nas Bahamas, no Caribe, eles mergulharam com os animais. Isso fez Vittorio perguntar: “Mãe, é o mesmo golfinho da outra vez?”. Adriane explicou que era outro, enquanto o menino o acariciava e dava um beijo.

Os três fazem estreia no contato com os pinguins na atração Antarctica: Empire of the Penguim, do SeaWorld. “É um bicho engraçado e curioso. Os pinguins têm a altura do Vittorio e eu fiquei com medo (risos), mas ele pirou!”, conta Adriane

Foto: Tomás Arthuzzi

Falante e questionador, Vittorio não se intimida na presença de adultos. “Estou começando a ver algumas malcriações. Ele já percebeu que pode responder e mostrar a língua. Sabe que é feio, mas faz. Tento explicar que não é bacana. Ele também presta atenção em qualquer conversa paralela e repete a metade depois. Eu digo que é o meu Bob Esponja”, diz a mãe.

Adriane explica que põe limites e não deixa o filho fazer tudo o que quer. O uso do iPad é controlado e ele nunca jogou videogame. Mas a apresentadora confessa que não resiste em paparicá-lo. “Estou vendo o tempo passar voando. Ele está crescendo tão rápido! Eu mimo mesmo. Nem penso que deveria mimar menos. É consciente. Acho uma delícia!”, confessa.

Nada de discutir a relação

Ela não esconde que quer muito engravidar novamente, mas o casal ainda não chegou a um consenso quanto ao assunto. “Estou preparada, mas Alê não”, diz, rindo. “Eu penso em ter um bebê e ele pensa em fazer contas.” Alexandre explica, ao lembrar dos cinco meses que a mulher ficou em repouso quando esperava Vittorio: “Para a Dri, a gravidez não foi brincadeira. Antes de qualquer coisa, eu fico preocupado com ela, apesar de Adriane querer muito. E hoje não conseguimos dar toda a atenção que Vittorio merece”.

Há cinco anos juntos, Adriane planeja uma nova cerimônia de casamento com o marido. “Sou o único cara que conheço que casou duas vezes com a mesma mulher, no mesmo ano (risos). Primeiro, na casa dos meus pais, antes de o Vittorio nascer, e, depois, no batizado dele. Adriane quer fazer uma nova cerimônia. Vamos para Las Vegas e a gente resolve isso rápido (risos)”, diz o empresário. “Nunca brigamos, discutimos ou passamos por uma crise. A gente não gosta de debater a relação, vamos vivendo. Alê não compete comigo. Ele me apoia. E isso faz toda a diferença. Eu demorei, mas encontrei alguém que, acima de tudo, gosta de mim de verdade, da minha história, da vida que eu levo, da mãe que eu tenho. Alê nunca tentou me mudar. Ele cuida de mim, me ajuda a ser melhor. Isso me dá segurança”, completa Adriane.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 2001 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 22/01/2014.