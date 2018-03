Adriana Esteves volta a viver vilã

A próxima novela das 21h da Rede Globo promete uma vilã de peso. Depois da inesquecível Carminha, de Avenida Brasil, a atriz Adriana Esteves viverá Laureta, uma cafetina que será a mentora de outra bandida na trama, Karola, personagem de Deborah Secco. A história que uniu a dupla que, além da parceria no crime vive uma amizade bastante íntima, é um dos mistérios da trama.

Com estreia programada para maio, “Segundo Sol” tem cenas gravadas na Bahia, já que o protagonista da trama é um cantor de axé, vivido por Emílio Dantas. Adriana Esteves chega à novela logo depois de filmar o longa “Marighella”, sob direção de Wagner Moura. No filme, ela interpreta Clara Charf, a mulher do guerrilheiro que foi morto por militares durante a ditadura.

