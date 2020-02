Adriana Bombom jura que nunca traiu Dudu Nobre

A relação de Dudu Nobre e Bombom

estava passando por uma crise com

desconfianças de ambos os lados

Foto: AgNews

Um vendaval passou pela vida de Adriana Bombom e Dudu Nobre na semana passada. Casados há oito anos, eles admitiram o rompimento da relação que vinha passando por uma crise. Pais de Olívia, 7 anos, e Thalita, 6, há dois meses os artistas deram entrada no processo de separação legal.

“Nunca traí o Dudu, sempre fui fiel e o respeitei como marido e pai das minhas filhas. Decidimos a separação juntos”, afirmou Adriana. Ela deu esta declaração depois de um episódio lamentável ocorrido dia 6 de novembro, na cidade mineira de Manhuaçu. No meio de um show, pessoas na plateia começaram a insultar o sambista. Irritado, o cantor abandonou o palco e depois de uma grande confusão, um político da localidade disse: “Você está nervoso porque levou chifre da Bombom, não vem descontar no povo de Manhuaçu, não!”. O músico foi embora reclamando da falta de segurança e não se manifestou sobre o assunto.

Mas os rumores de traições mútuas ganharam força. Uma fonte próxima do casal garante que havia, sim, desconfiança entre os dois. E informou que Dudu terminou o casamento porque não aceitava o pique da mulher. “Ele não suportava mais a situação porque ela só queria badalar e sair para festas. A decisão dela de entrar para ‘A Fazenda’ foi a gota d’água”, contou.

Adriana disse à nossa reportagem que a separação foi amigável. Ela até foi assistir ao show de 10 anos de carreira do ex no Canecão, no Rio, na quinta, 5 de novembro, se emocionou e chorou. Ela revelou ainda que está procurando um apartamento para ficar com as filhas. “O Du vai permanecer na casa da Barra de Tijuca. É o lugar que ele gosta de estar”, esclareceu a artista.