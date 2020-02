Adriana Bombom, a peoa mais exuberante de “A Fazenda 2”

Adriana Bombom tem esquentado a Fazenda

Foto: Edu Moraes/ Rede Record

A dançarina Adriana já é das participantes mais polêmicas desta edição. Linda e sarada, ela tem mostrado além do que deveria no programa. Primeiro, exibiu as partes íntimas enquanto colocava o biquíni, um dia apenas após o início do reality. Depois, devido a uma brincadeira de Maria João, Bombom, saiu correndo pela beira da piscina tampando os seios com as mãos. E em outra ocasião, esqueceu que as câmeras conseguem captar imagens no escuro, levantou da cama e tirou o pijama, deixando em evidência a calcinha fio dental.

Em entrevista ao jornal carioca O Dia, Dudu Nobre, ex-marido da artista, reprovou tais atitudes. “Acho lamentável esse comportamento. Ela está perdendo a oportunidade de mudar o conceito que as pessoas têm dela, de desvincular sua imagem de mulher bonita com corpaço e mostrar que tem conteúdo. Ela é uma pessoa maravilhosa, inteligente”, disse o sambista.