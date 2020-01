Adriana Birolli usa look avaliado em 560 mil reais na festa de Império

Adriana Birolli na festa de lançamento de Império

Foto: George Magaraia

Quando Adriana Birolli chegou, neste sábado (19), na festa de lançamento de Império, todos os flashes se voltaram para ela. A atriz usava um vestido branco com recortes na cintura, fenda e costas nuas! O look foi todo criado para ela. “É difícil dizer que branco é sua cor preferida, mas esse vestido a Lethicia Bronstein fez especialmente para hoje”, contou Adriana. O que também brilhou foram as joias, assinadas pela H.Stern. Só a pulseira custava meio milhão de reais. O look todo estava avaliado em R$ 560 mil!

Uma produção digna para quem, na trama, vive a esposa de um milionário dono de uma joalheria. Adriana será Maria Marta na primeira fase do folhetim, a mulher de José Alfredo, inicialmente interpretado por Chay Suede. “Hoje gravei as últimas cenas da Marta. Já estou com saudades. Volto na segunda fase como Amanda, sobrinha da Marta”, conta ela.

Adriana e Chay gravaram as suas primeiras cenas juntos na Suíça, na região de Genebra e do lago Léman. Depois, voltaram para a Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Lá, passaram o bastão para Lília Cabral e Alfredo Neto.