Adotando os passos da irmã, Pipa Middleton não revela o sexo do bebê

Seguindo os mesmos passos da irmã Kate, Pipa Middleton não revela ao público o sexo do seu primeiro filho ao lado do marido, James Matthews.

Em sua primeira gestação, Pipa anunciou a sua gravidez em seu artigo escrito mensalmente em Waitrose Kitchen, onde conta seu processo de exercícios físicos enquanto está grávida.

O irmão de James, Spencer Matthews, ainda reforçou a vontade do casal em manter o gênero do bebê em segredo. “Eles são extremamente privados e honestos, não sabemos de nada”, respondeu quando foi questionado no programa This Morning.

A atitude dela segue a mesma medida adotada por sua irmã, a atual Duquesa de Cambridge. Quando Kate engravidou dos seus três filhos, George, Charlotte e Louis, o público só soube do sexo das crianças quando elas nasceram e foram apresentadas ao público.

