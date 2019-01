Acusado de estupro, Vanderson fala pela 1ª vez sobre expulsão do BBB

Vanderson Brito foi desclassificado do Big Brother Brasil 19 na última quarta (23) após ter de prestar depoimentos à Polícia. O rapaz é acusado de estupro, agressão e importunação.

Segundo as regras do programa, um participante não pode ter contato com o mundo externo. O biólogo recebeu a notícia com espanto e até chorou. Na madrugada de quinta-feira (24), ele falou pela primeira vez sobre o assunto.