“A vida é mais plena quando fazemos coisas pelos outros”

Uma em cada 160 crianças no mundo é autista, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O distúrbio, batizado oficialmente de Transtorno do Espectro Autista (TEA), compromete a capacidade de a pessoa se relacionar com o mundo e começa a dar sinais desde os primeiros dias de vida.

O diagnóstico, no entanto, costuma ser mais preciso entre os 3 e 5 anos de idade. E quem o recebe sofre, ainda, muito preconceito (especialmente pela dificuldade das pessoas ao redor de lidar com o distúrbio). De acordo com a ONU, é muito inadequado também o acesso desse grupo a serviços e apoio. Principalmente quando se trata de crianças carentes.

E é por isso que parcerias como a de Matthew McConaughey com a Kiehl´s, marca internacional de beleza do grupo L´Oréal, merecem destaque. Aqui no Brasil, 15% das vendas da Edição Limitada do hidratante facial Ultra Facial Cream serão revertidas para o AMA – Associação de Amigos do Autista. “Eu não chamaria isto de um dever, eu diria que é uma honra”, disse o ator sobre apoiar causas sociais.

Pai de Levi (9 anos), Vida (7) e Livingston (4), do relacionamento com a top brasileira Camila Alves (com quem também fundou a Just Keep Livin), ele falou sobre o projeto e de onde vem sua vontade incansável de ajudar os outros. Confira, aqui, em primeira mão:



Qual é a sua experiência com crianças autistas?

Conheci muitos estudantes que estão no espectro autista e que estão inscritos nos meus programas extracurriculares “just keep livin” (simplesmente continue vivendo). Isto me permitiu testemunhar os efeitos neste transtorno do desenvolvimento, não apenas nos estudantes, mas também em suas famílias. Esperamos que, ao conscientizar as pessoas, possamos ajudar as famílias que precisam.

Como podemos oferecer o nosso apoio às crianças que sofrem de Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

A conscientização, acima de tudo. 1% da população é afetada pelo autismo, o que significa que a maioria das pessoas conhece alguém. Se mais pessoas souberem a respeito do autismo, haverá mais entendimento e, naturalmente, ajuda – seja de serviços ou apoio emocional.

A melhor forma de apoiar estas crianças e suas famílias é oferecendo-lhes o diagnóstico precoce e serviços de intervenção. O diagnóstico pode ser feito já a partir dos 18 meses de idade, em alguns casos. Pesquisas indicam que crianças com espectro autista que recebem serviços de apoio cedo têm mais oportunidades para um melhor desenvolvimento e independência.

Qual é a inspiração por trás do design da edição limitada do Ultra Facial Cream?

O desenho veio de uma pintura feita pelo meu filho mais velho, Levi.

Você poderia por favor nos contar mais sobre a sua Fundação “just keep livin”?

Camila e eu começamos a Fundação “just keep livin” após o nascimento do nosso primeiro filho, pois sabíamos que queríamos ter um impacto na vida das crianças durante os anos de ensino médio, que é uma época muito crítica na vida de um jovem. O nosso trabalho se dedica a empoderar os nossos jovens ao lhes oferecer ferramentas para que levem uma vida ativa e façam escolhas saudáveis para um futuro melhor, e se baseia na ideia de que parte da nossa vida é sobre retribuir. Me deparei com vários estudantes inscritos nos meus programas extracurriculares “ just keep livin” que estão no espectro autista. Isto me permitiu testemunhar os efeitos deste transtorno do desenvolvimento, não apenas sobre os estudantes, mas em suas famílias também. É por isto que esta parceria é tão perfeita.

Você é um ator de muito sucesso. Por que você decidiu se envolver em iniciativas filantrópicas?

A vida é mais plena quando você pode fazer coisas que fazem a diferença para os outros. Com a minha Fundação “just keep livin”, estamos ajudando crianças em uma época muito crítica de suas vidas e estou honrado por trabalhar com estes jovens incríveis.

Enquanto celebridade, você acredita que a filantropia é um dever?

É bom quando você consegue ter uma plataforma para fazer a diferença. Eu não chamaria isto de um dever, eu diria que é uma honra.

Como é sua rotina de cuidados?

Sempre gostei de bons produtos faciais; acho que menos é mais, mas um bom creme com FPS, como o Ultra Facial Cream, é fácil de usar todos os dias.

