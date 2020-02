A Vida da Gente: Confira o destino final dos personagens

No final de “A Vida da Gente”, Manuela ficará com Rodrigo e Ana com o médico Lúcio

Foto: Tv Globo/Divulgação

Durante a novela “A Vida da Gente” não teve quem não se emocionasse com o drama vivido pelas irmãs Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano), ficasse com raiva de Eva (Ana Beatriz Nogueira) ou se indignasse com as atrocidades de Vitória (Gisele Fróes).

Houve também aqueles que se identificaram com o drama de Celina (Leona Cavalli) e outros que desejaram ter um amor como o de Iná (Nicette Bruno) e Laudelino (Stenio Garcia). Confira aqui os acontecimentos dos últimos capítulos e o destino dos personagens.

Manuela e Rodrigo têm final feliz juntos

Rodrigo entra em pânico só de pensar na possibilidade de perder Manuela, que está na mesa de cirurgia doando seu fígado a Júlia. Assim que ouve Lúcio dizer que ocorreu tudo bem, o arquiteto, em um impulso, corre ao encontro da ex, ainda desacordada, e a enche de beijos. Gabriel (Eriberto Leão) assiste à cena e percebe que não tem lugar na história.

Ana e Lúcio ficam juntos

Os momentos de tensão durante a cirurgia de Júlia (Jesuela Moro) servem como divisor de águas para Ana, que reata a amizade com a irmã. Depois do susto, a ex-tenista tem a sensação de ter fechado um ciclo e, em uma conversa com Rodrigo (Rafael Cardoso), ambos entendem que é preciso seguir novos rumos e deixar o passado para trás. Aliviada por finalmente compreender seus sentimentos, a mãe de Júlia enxerga de uma vez por todas o amor que sente por Lúcio (Thiago Lacerda) e vai atrás do médico, que recebe a amada de braços abertos.

Um milionário para chamar de seu

Com uma mão na frente e outra atrás, Cris (Regiane Alves) é vista por Matias (Marcello Melo Jr.) comendo um salgado em um botequim chinfrim. Mal sabe ele que a moça dará a volta por cima. Disposta a subir na vida novamente, a ex-dondoca retoma a função de personal trainer e logo investe em um coroa milionário para lhe dar boa vida.

Dora se separa de Marcos

Dora (Malu Galli) pede a separação a Marcos (Ângelo Antônio). Para animá-la, Celina apresenta o primo, Sérgio, com quem logo engrena um romance. Marcos também segue a vida. Enquanto vê Bárbara (Pietra Pan) na natação, é assediado pela mãe de umas das alunas.

Francisco arruma amor para Nanda

Francisco (Victor Navega Motta) ouve Nanda (Maria Eduarda) dizer a Manu a falta que sente de Lui (Marat Descartes) e decide ajudá-la. Ao notar que um novo vizinho dá em cima dela, o menino arma um jantar para eles se aproximarem. Nanda se comove ao ouvir o enteado falar que ela precisa de companhia. Fofo!