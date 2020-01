A Viagem está de volta e Guilherme Fontes fala do sucesso de seu personagem Alexandre

“Virou um clássico na minha vida.” Foi com essa frase que Guilherme Fontes descreveu como foi participar da novela A Viagem (1994), da Globo, um dos maiores sucessos da teledramaturgia, escrita por Ivani Ribeiro, e que será reprisada no Canal Viva.

Em conversa exclusiva com a MINHA NOVELA, o ator diz se sentir lisonjeado por ter interpretado Alexandre, um jovem de classe média alta e usuário de drogas. “Foi um período maravilhoso, e continua sendo. Assistir a um trabalho que você fez há 20 anos e ainda é revisto tantas vezes…Foi uma época de muita alegria e festa na minha vida pessoal e profissional”, diz Guilherme.

O ator quer aproveitar a reprise da história de Ivani Ribeiro para levá-la ao cinema

Foto: Wagner Santos

Diversão fora da cena

Enquanto Alexandre assustava os telespectadores, Guilherme, na época com 27 anos, se divertia com a repercussão nas ruas. “O personagem causava medo nas crianças e nervoso nos adultos. Uma vez, em Goiânia, parei para abastecer em um posto sem luz, apenas uma lâmpada sobre a bomba de gasolina. Saltei do carro para pedir ao homem para calibrar os pneus e o cara se assustou tanto que gaguejou, foi saindo devagar e não voltou mais. Deixei a grana em cima da bomba e fui embora morrendo de rir”, diverte-se.

De A Viagem para cá, foram muitos trabalhos e Guilherme adora revê-los pela internet. “Esta tudo lá. Mesmo as novelas que fiz recentemente, como a última, Além do Horizonte (2013). Agora que pagamos para ver TV, para ter internet, procuro preciosidades de outros países. Mas vejo muitos telejornais na madrugada. Filmes, gosto de ver nas salas de cinema. Programa trash… É disso que gosto!”, finaliza.

O personagem-problema só era apoiado pela irmã, Diná (Christiane Torloni)

Foto: TV Globo/Divulgação

Alexandre é tão importante para o ator, que ele pretende propor aos cineastas um filme de terror com o personagem – na novela, ele se suicida após ser preso por matar um homem durante um assalto e vira um espírito vingativo atormentando aqueles que considera culpados por sua prisão.