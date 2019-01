A Grande Família substitui Vídeo Show nas tardes da Globo

Após 35 anos no ar, o programa Vídeo Show deixa de ser exibido a partir da próxima sexta-feira (11). Assim que sua extinção foi anunciada, logo começaram as especulações do que a Globo colocaria no ar no horário da tarde para substituir o programa.

+ Vídeo Show chega ao fim após 35 anos no ar, anuncia Globo

+ O acessório que Kate Middleton fez renascer

Provisoriamente, a emissora vai exibir especial Álbum da Grande Família, que entrará no ar de segunda a sexta. A princípio, o seriado terá o resgate dos melhores momentos da série icônica. O programa vai entrar no ar a partir do dia 21 de janeiro.

Enquanto Nenê, Lineu, Tuco e família não entram no lugar do programa, a Sessão da Tarde começará mais cedo a partir de segunda-feira, 14.

Fernanda Gentil e Fábio Porchat no comando

Porém, o especial da Grande Família seria apenas provisório. Segundo o Uol, a Globo teria planos de uma revista eletrônica com Fernanda Gentil e Fábio Porchat no comando.

De acordo com a publicação, o projeto ainda é mantido a sete chaves nos bastidores, mas começa a ganhar forma e vai misturar jornalismo e entretenimento.