A Fazenda: Thiago não aposta no romance de Pedro e Dani Samambaia

Thiago diz que Pedro sempre foi muito carinhoso e não deve estar apaixonado por Dani

Foto: Divulgação/ Rede Record

O chamego sutil, mas constante de Pedro Leonardo, 22, e Danielle Souza, a bela Samambaia, de 28, está deixando a turma que acompanha A Fazenda na maior expectativa: será que vai rolar um namoro entre os dois até o final da atração, em 23 de agosto? E depois dela? Afinal, os dois são solteirinhos da Silva.



A aproximação dos artistas começou a rolar pouco tempo depois do início do reality show, dia 31 de maio. O cantor se rendeu aos encantos da ex-gata do Pânico na TV e não esconde que está caidinho por ela. Apesar de a musa dizer que não tem interesse afetivo no filho do sertanejo Leonardo, vez ou outra alimenta a paixonite que o jovem nutre por ela. Dia desses, numa brincadeira em grupo, até um selinho ela deu no ídolo, após passar uma daquelas cantadinhas irresistíveis nele.



Embora os dois não se desgrudem, o primo do sertanejo, Thiago, que faz dupla com Pedro, revelou não acreditar que o seu parceiro musical esteja realmente apaixonado por Dani.



“Acho que aquilo tudo é brincadeira. Ele é carinhoso com todas as mulheres”, afirmou Thiago.

O cantor contou também que o primo está soltinho na vida. Se ele tem namorada fora do confinamento? “Não que eu saiba!!”, respondeu Thiago, rindo.



O último relacionamento de Dani antes de entrar na atração da Record foi com o modelo Gustavo Mendonça, gêmeo de Flávio. Mas o namoro foi bastante conturbado. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por três anos e romperam 20 dias antes de A Fazenda começar. Já no confinamento, a moça confidenciou a Mirella Santos e Carlinhos que numa dessas desavenças traiu o ex.



No meio da confusão, recentemente Gustavo declarou à imprensa que Dani não se dá bem com a família. A mãe da jovem, Márcia Freitas de Jesus, negou o fato à TITITI.



“É tudo mentira! Nos amamos muito. Ela sempre vem me ver. Pode até ser que tenha faltado um pouco de carinho da minha parte quando ela era pequena, mas eu era sozinha e batalhava muito para não faltar nada em nossa casa”, desabafou Márcia.



Dani Souza ajuda a família inteira, que mora em Santa Catarina. A mãe explica que a filha não a deixa trabalhar para poupá-la, pois sempre batalhou demais por ela e pelo irmão. E, generosa, normalmente manda uma mesada para Márcia, que se separou do marido quando Dani tinha 2 anos.



“Ele nunca ajudou porque não tinha condições. Por isso, minha filha acabou não sendo muito próxima do pai”, confidenciou a mulher.



Ao contrário do que se vê atualmente na TV, Dani era uma criança tímida e mal saía de casa. Gostava de estudar e começou a trabalhar aos 15 anos, como balconista em uma padaria. “Aos 20 anos, aproximadamente, ela estava trabalhando como vendedora em uma loja e foi descoberta por um olheiro (profissional que revela novos talentos). Aí começou a carreira dela”, contou a mãe da gata, que, certamente, torce para a felicidade da herdeira independentemente do namoro dela com Pedro vingar ou não.