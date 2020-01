‘A Dona do Pedaço’: após roubar Maria da Paz, Régis a pede em casamento

Régis (Reynaldo Gianecchini) está pronto para dar mais um golpe em ‘A Dona do Pedaço‘. Endividado até o pescoço e cheio das segundas intenções, o playboy falido contará com a ajuda de Josiane (Agatha Moreira) para roubar o cofre da Maria da Paz (Juliana Paes).

Depois de subtrair uma grande quantidade de dinheiro, o safado dá mais um passo em seu plano: pede Maria da Paz em casamento. Emocionada, ela até esquece a questão do roubo e aceita na hora juntar as meias com o safado. Pobre Maria da Paz, nem imagina que ela está caindo na cilada armada pela própria filha.

Tem muita coisa acontecendo em ‘A Dona do Pedaço’ essa semana, mas você só saberá de tudo se conferir nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 24 de junho – Chiclete planeja matar Kim

Camilo (Lee Taylor) desconfia ao ver a proximidade de Chiclete (Sergio Guizé) e Vivi (Paolla Oliveira). Régis (Reynaldo Gianecchini) comunica à família que vai casar e essa é a reação de sua mãe:

Fabiana (Nathalia Dill) e Rock (Caio Castro) descobrem o segredo de Agno (Malvino Salvador), e a ex-freira já pensa em formas de ganhar dinheiro com isso. Silvia (Lucy Ramos) fica amiga de Kim (Monica Iozzi) e Márcio (Anderson di Rizzi) não vê isso com bons olhos. Chiclete tem uma ideia para poder matar Kim. Régis leva Maria da Paz para um jantar em sua casa.

Terça-feira, 25 de junho – Chiclete atira contra Kim

Durante o jantar, Gladys (Nathalia Thimberg) tenta humilhar Maria da Paz. Kim consegue expulsar Chiclete de seu apartamento. Maria da Paz pede para Britney (Glamour Garcia) contar a verdade para Abel (Pedro Carvalho). O novo plano de Josiane envolve roubar dinheiro da fábrica de bolos.

Enquanto planeja roubar a própria mãe, Josiane tenta seduzir Téo (Rainer Cadete). Fabiana apresenta Rock para Agno. Chiclete tenta atirar contra Kim, mas ela é salva por Márcio. Na saída do bar, Chiclete a leva para um motel.

Quarta-feira, 26 de junho – Agno planeja um golpe

Vivi explica que não quer mais ficar com Chiclete. Kim e os demais depõem a respeito do atentado contra Kim. Vivi conta para Fabiana sobre seu tempinho com Chiclete. Régis tenta convencer Maria da Paz e ir em outro jantar.

Como Chiclete ainda não cumpriu seu trabalho, Mão Santa (Guilherme Leicam) é convocado para a tarefa. Régis acha o cofre de Maria da Paz. Agno, como quem não quer nada, paga a academia para Rock. Agno pede ajuda de Fabiana para dar um golpe em Otávio (José de Abreu).

Quinta-feira, 27 de junho – Régis pede Maria da Paz em casamento

Maria da Paz ouve Vivi falando mal dela, e vai tirar satisfação. Após a saída da boleira, Vivi fica em dúvida se conta para Maria da Paz que Régis é uma pessoa interesseira. Agno detalha para Fabiana o plano contra Otávio. Josiane e Régis roubam Maria da Paz. Vivi tenta convencer Josiane a incentivar sua mãe a romper com Régis. Que inocência.

Antero (Ary Fontoura) descobre que Eusébio (Marco Nanini) é irmão de Juninho. Régis, sem perder tempo, pede Maria da Paz em casamento.

Sexta-feira, 28 de junho – Amadeu descobre o casamento de sua amada

Tomada por um impulso e sem saber que está prestes a fazer uma grande burrada, Maria da Paz aceita se casar com Régis. O roubo do cofre é percebido e Camilo sugere que a culpada é Jenifer. Chiclete conta a Evelina (Nívea Maria) que não vai voltar ao Espírito Santo. Josiane pede um vestido muito chique para o casamento de Maria da Paz. Agno continua fazendo academia com Rock. Amadeu (Marcos Palmeira) descobre, através de Josiane, lógico, que Maria da Paz vai se casar.

Sábado, 29 de junho – Amadeu tenta impedir casamento

Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva. Marlene (Suely Franco) fica com ciúmes da aproximação de Antero e Evelina. Vivi e Chiclete vão novamente a um motel. Régis perde dinheiro de novo no jogo e fica com dívidas até o pescoço.

Fabiana joga uma sementinha da desconfiança em Camilo a respeito de uma possível traição de Vivi. Josiane pensa em tirar o dinheiro de Maria da Paz para resolver os problemas de Régis. Amadeu encontra Maria da Paz e implora para ela não se casar.