A cirurgia que a rainha Elizabeth II fez em segredo

A rainha Elizabeth II passou por uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma catarata no mês passado, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (8). De acordo com agências de notícias, a monarca britânica, de 92 anos, que está no poder há mais de 66 anos, passou pela cirurgia, a operação mais comum realizada no Reino Unido, no hospital particular King Edward VII, em Londres.

A rainha não precisou cancelar nenhum compromisso oficial após o tratamento, disse uma fonte da realeza, embora em alguns eventos recentes tenha aparecido usando óculos escuros.

