Sandra Oh protagonizará série dos criadores de Game of Thrones na Netflix

Sandra Oh já conquistou os nossos corações como Cristina, em Grey’s Anatomy e Eve Polastri, em Killing Eve. Dessa vez, a atriz vai mostrar todo o seu talento na Netflix. Ela será protagonista da série dramática The Chair, de Amanda Peet em parceria com a dupla David Benioff e D. B. Weiss – que adaptou Game of Thrones para a TV.

Essa, no entanto, não é a única novidade. Além de atuar na produção, Oh também trabalhará nos bastidores, como produtora-executiva. Além disso, Jay Duplass também é um dos atores confirmados no elenco, conhecido por atuar na série Transparent, da Amazon.

Essa é a primeira série oriunda do acordo que Benioff e Weiss fecharam com a Netflix no ano passado. The Chair, porém, nada tem em comum com Game of Thrones. A nova série, ainda sem data de lançamento, se passa no departamento do curso de Inglês de uma grande universidade e acompanha a rotina dos professores e funcionários da instituição.