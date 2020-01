Meghan Markle e príncipe Harry deixarão de ser os Duques de Sussex?

O que o futuro reserva para o príncipe Harry e Meghan Markle? Com a confirmação da saída do papel de membros seniores da realeza, essa pergunta vem rondando o casal.

Neste sábado (18), a rainha Elizabeth II e o Palácio de Buckingham divulgaram declarações sobre os próximos passos da separação. A declaração divulgou alguns detalhes sobre o acordo alcançado entre Harry, Meghan e o resto da família real.

O que já se sabe é que Harry e Meghan poderão continuar usando o nome Sussex. De acordo com o Palácio, apenas não usarão mais seus títulos de “Sua Alteza Real”, nem poderão representar a monarquia britânica, mas manterão e continuarão a usar os títulos de duque e duquesa de Sussex. A questão é como toda a situação afetará o uso do Sussex Royal como uma marca.

FUTUROS NEGÓCIOS?

A única certeza quanto aos trabalhos do futuro dos Sussexes está relacionada à caridade. Ficou claro que os dois continuam como porta-vozes das causas e dos projetos que assumiram até agora. Há algumas semanas, foi divulgado ainda que o casal entrara com uma solicitação para registrar o nome de sua fundação de caridade, Sussex Royal, como uma marca comercial. O documento foi publicado no site do Escritório de Propriedade Intelectual e o pedido abrange várias possibilidades de produtos e serviços – como livros, roupas, veículos de notícias até campanhas educacionais.

Não se sabe, entretanto, o que está nos planos quanto a isso em termos de negócios.