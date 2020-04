Meghan e Harry são vistos em Los Angeles pela 1ª vez. Veja o vídeo

O site de fofocas americano TMZ conseguiu imagens inéditas de Meghan Markle e príncipe Harry fazendo trabalho voluntário em Los Angeles.

Depois de um mês vivendo na capital do cinema, o casal foi visto no bairro de West Hollywood, mais próximo ao centro da cidade, trazendo produtos perecíveis para ajudar no trabalho do projeto Angel Food. Angel Food ajuda na distribuição de quentinhas e outros produtos perecíveis para pessoas com doenças potencialmente perigosas e que não podem circular durante a quarentena.

No vídeo, que usa imagens das câmeras de segurança do prédio, Meghan e Harry estão de boné, máscara e luvas, sem guarda-costas, pelo menos visíveis) chegando à casa de uma das pessoas que trabalham no projeto. A colaboração do casal começou, pelo menos oficialmente, no domingo (12).

“Para honrar a Páscoa, o duque e a duquesa passaram o domingo como voluntários distribuindo quentinhas para nossos clientes”, confirmou o diretor do projeto, Richard Ayoub. “Nesta quarta-feira (16), eles silenciosamente continuaram a entregar quentinhas para dar um apoio aos motoristas que estão sobrecarregados. Foi a maneira que eles encontraram para agradecer aos nossos voluntários, chefs e equipe que estão trabalhando sem descanso desde que a crise da COVID-19 começou.”, disse Ayoub em nota do Instagram.

Veja o vídeo de quarta (16) aqui.

Colaborando discretamente e William “preocupado”

Ainda essa semana, a pedido do casal, a BBC doou o valor do lucro com a transmissão do casamento dos dois para organizações britânicas que estão trabalhando no apoio aos necessitados durante a pandemia.

O príncipe também participou sozinho de uma videoconferência com a organização Wellchld, em Londres, onde admitiu que apesar de preocupado, tem ficado feliz de estar mais tempo com o filho, Archie.

“Você tem que celebrar esses momentos em que está rolando no chão rindo, porque foi algo que aconteceu”, ele sugeriu durante a reunião. “Enquanto você está se cuidando e cuidando dos outros, é o melhor que se pode fazer”, admitiu.

Ainda na videoconferência, Harry comentou que “ter um bebê de 11 meses é muito trabalho”, acrescentando que “não consigo nem imaginar como é difícil” para aqueles que têm o sistema imunológico comprometido, e outras questões de saúde, lidar com a pandemia. “Se mantenham ocupados, desafiem vocês mesmos com hobbies novos e eu espero que em breve eu volte a ver vocês”, ele disse.

Ontem (16), príncipe William também apareceu em uma videoconferência, inaugurando uma enfermaria de emergência nova montada em Londres em tempo recorde. O centro médico tem a capacidade de 500 leitos e pode ser aumentada para 1500.

No Reino Unido, o isolamento foi prorrogado por mais 3 semanas. Hoje (17), o príncipe falou com a BBC que ficou preocupado com o pai, príncipe Charles, que foi infectado e se recuperou do coronavírus, e com os avós, que estão no grupo de risco.

“Devo admitir que, no início, estava bastante preocupado. Fazemos todo o possível para garantirmos que estejam isolados e protegidos”, ele declarou.