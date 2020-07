Indicados ao Emmy Awards 2020 serão anunciados hoje (28)

O anúncio dos indicados ao Emmy Awards 2020 será feito hoje (28), ao meio-dia e meia, em Los Angeles. A premiação, que acontecerá em setembro, é a principal da televisão americana e também será o primeiro grande evento em Hollywood desde que começou a crise que a indústria atravessa pela pandemia do novo coronavírus.

O lançamento de filmes e séries foi duramente afetado pelo isolamento social, mudando significativamente o cenário de possíveis indicados que não puderam se encaixar no calendário. Alguns programas não entraram na janela de elegibilidade.

A transmissão das indicações, liderada pelas atrizes Leslie Jones, Laverne Cox e Tatiana Maslany, pelo ator Josh Gad e pelo presidente da Academia, Frank Scherma, será feita remotamente, no formato que está comum em tempos de isolamento. A expectativa de como será a entrega dos prêmios, em 20 de setembro, é grande porque os organizadores ainda não divulgaram maiores detalhes. Pelo prazo, ela deve ser virtual, para evitar eventos em lugares fechados e a proximidade de pessoas.

Porque o Emmy abre o caminho, as outras premiações de Hollywood, como o Oscar e o Globo de Ouro, devem se espelhar nele para definir seus próprios eventos. As datas de suas cerimônias já foram adiadas e parte de suas regras foram alteradas para se adaptar aos novos tempos sem cinemas.

Paradoxalmente, o ano de 2020 registrou um número recorde de inscrições para o Emmy este ano, um reflexo da extensão de número de candidatos em algumas das categorias mais importantes, como melhor série dramática e de comédia.

Depois de anos ganhando espaço – e prêmios – a Netflix e Amazon já entram naturalmente como fortes candidatas com seus conteúdos. Ainda assim, em 2019 a HBO se manteve soberana assegurando uma noite de muitos prêmios para “Succession”. Críticos também apostam no crescimento da popularidade de “Ozark”. “Dark”, o fenômeno da pandemia, é uma produção estrangeira e não entra no páreo do Emmy.

“The Crown”, “O Conto da Aia” e “The Morning Show” também devem estar entre os indicados. Da Amazon, “Little Fires Everywhere” deve liderar várias categorias e “A Maravilhosa Sra. Maisel” pode voltar a ganhar mais, uma vez que “Fleabag” está fora da corrida.

“Big Little Lies” volta a tentar um segundo Emmy de melhor série dramática, uma vez que não concorreu em 2019. “Watchmen”, série da HBO estrelada por Regina King sobre vigilantes mascarados tratados como criminosos pelas agências do governo, é uma das favoritas do ano.

Na categoria de melhor atriz, há torcida por Kerry Washington em “Friendly Fires Everywhere”, mas as tradicionais Olivia Colman (“The Crown”), Laura Linney (“Ozark”), Jennifer Aniston (“The Morning Show”) e Elizabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) podem tirar a chance dela.

Os indicados serão anunciados no Brasil por uma live na TNT.