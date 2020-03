Globo interromperá exibição de “Amor de Mãe” por conta do coronavírus

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Rede Globo fará alterações consideráveis em toda a grade da programação. Em comunicado divulgado à imprensa, a emissora explicou que o objetivo agora é aumentar o conteúdo jornalistico, o que implica na suspensão de alguns produtos, como a novela das 20h, Amor de Mãe, e o programa Encontro Com Fátima Bernardes .

“Informação para os brasileiros que estarão cada vez mais em casa nos próximos dias. Levando em conta a segurança das suas equipes e este compromisso da Globo com a sociedade, várias decisões foram tomadas e algumas delas o público verá refletidas na sua relação com os conteúdos de jornalismo, esporte e entretenimento, em todos os canais Globo de TV por assinatura, Globoplay e TV Globo”.

Todas as gravações de novelas serão paralisadas, por isso as exibições também serão impactadas. “Para garantir diversão nessa situação que vivemos, quando as pessoas estarão mais tempo em casa, vamos exibir grandes sucessos recentes da Globo em uma edição compacta. ‘Malhação: Viva a Diferença’, ‘Novo Mundo’, ’Totalmente Demais’ e ‘Fina Estampa’ vão voltar a fazer parte do dia a dia do público”, explica a emissora.

A novela das 20h, Amor de Mãe, de Manuela Dias, será exibida até o próximo sábado, 21, quando sua primeira fase chega ao ápice. A partir de segunda-feira, dia 23, uma versão compacta de Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, substituirá a segunda etapa da novela atual, que será suspensa temporariamente.

Salve-se Quem Puder, de Daniel Ortiz, também será pausada, sendo que a trama ficará no ar até sábado, 28. No lugar, uma versão compacta de Totalmente Demais, de Rosane Svartman e Paulo Halm, poderá ser acompanhada pelo público.

Com o fim de Éramos Seis, de Angela Chaves, um compacto de Novo Mundo, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, será reexibido. A escolha tem ligação com a próxima novela Nos Tempos do Imperador, que contam com os mesmos criadores. Novo Mundo também acontece no período que antecede Nos Tempos do Imperador.

Já Malhação: Toda Forma de Amar, de Emanuel Jacobina, terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de Malhação: Viva a Diferença, de Cao Hamburger.

Jornalismo

A partir desta terça-feira, o Hora 1 entrará no ar às 4h e será seguido pelo Bom Dia de cada região, que ficará no ar das 6h às 08h30. Em seguida, começa o Bom Dia Brasil, que entrega às 10h para a nova atração: Combate ao Coronavírus. Ancorado de São Paulo pelo jornalista Márcio Gomes, o programa será uma aposta da emissora para entregar um conteúdo informativo sobre o vírus com a ajuda de dois especialistas no estúdio para tirar dúvidas do público.

Os jornais locais 1ª edição continuam com o horário de início para as 12h, porém irão incorporar o tempo do Globo Esporte, que não será exibido temporariamente. “As informações sobre o mundo esportivo, com várias competições canceladas em todo o mundo, farão parte do jornal local”, argumenta a emissora.

Em seguida, o Jornal Hoje também terá seu horário ampliado, já que irá absorver o tempo de exibição do Se Joga, que também será suspenso neste momento. O Jornal Nacional também será ampliado e passará a durar 50 minutos. E, ao longo do dia, flashes ao vivo trarão atualizações.

Entretenimento

Na Sessão da Tarde, os filmes serão destinados principalmente às crianças e jovens, que devem estar em casa por conta da suspensão temporária das aulas.

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) cancelaram os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Nesse horário, serão exibidos filmes como Minha Vida em Marte, com Monica Martelli e Paulo Gustavo.

Com essas mudanças, o Mais Você, o Encontro com Fátima Bernardes, o Globo Esporte e o Se Joga não serão exibidos.