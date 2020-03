Lutando contra câncer de mama, atriz Marianne Ebert morre aos 51 anos

A atriz Marianne Ebert morreu, na última terça-feira (24), vítima de um câncer de mama, no Rio de Janeiro. Aos 51 anos, ela lutava contra a doença, que acabou se espalhando para outros órgãos, desde 2016.

Ebert ficou conhecida pelo grande público por suas participações em telenovelas no início dos anos 1990. A atriz integrou o elenco de produções como Sonho Meu e Barriga de Aluguel, da TV Globo, em que interpretou a personagem Drica.

A morte de Marianne foi anunciada pelo ator e diretor Miguel Falabella, seu amigo de longa data. Os dois trabalharam juntos em diversos projetos, como o musical A Pequena Sereia, estrelado por Ebert e dirigido por Falabella. O diretor prestou uma homenagem emocionante à atriz. “Querida Marianne, você foi uma guerreira e a vida não lhe deu tréguas. Anos e anos de luta contra essa maldita doença que lhe transtornou a vida, a carreira e acabou lhe vitimando. Há entretanto um momento feliz e é sobre ele que eu jogo um foco de luz nesse momento de angústia: você vivendo a Sereiazinha, no palco do teatro Clara Nunes. Nós vivíamos cheios de sonhos naquela época. Que você possa descansar em paz. Amor. Miguel”, escreveu Falabella em seu perfil no Instagram.

Glória Perez, autora da trama Barriga de Aluguel, também prestou homenagem à atriz através de suas redes sociais: “A vida foi cruel com Marianne. Foram alguns anos de luta incansável contra o câncer, e hoje ele finalmente venceu essa menina querida, bailarina linda e cheia de projetos de vida”.

Relembre algumas imagens de Marianne na novela Barriga de Aluguel (1990):

–

–

–

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas