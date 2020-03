Ana Maria Braga propõe acordo de paz com cozinha em curso para iniciantes

Esqueça os dias de arroz queimado e carne ressecada. Com uma ajudinha extra, a falta de talento na cozinha pode estar com os dias contados. A gastronomia não é das atividades mais fáceis de se aprender, mas com certeza é a mais gostosa. Afinal, saborear um prato delicioso é capaz de deixar qualquer um mais alegre.

Por isso, a quarentena pode ser o momento ideal para desenvolver habilidades de chef e dar um up no astral da casa, pelo menos é o que Ana Maria Braga quer propor ao seu público. A apresentadora, famosa por suas receitas de dar água na boca, desbloqueou o curso de culinária para iniciantes do seu site.

As aulas, agora gratuitas, ensinam o passo a passo de receitas básicas do dia a dia, como arroz e feijão, e dão dicas sobre ingredientes e medidas.

Aos 70 anos, a apresentadora faz parte do grupo de risco da Covid-19 por causa da quimioterapia para tratar um câncer no pulmão. Desde o dia 16 de março, o Mais Você, programa comandado por Ana Maria, na TV Globo, foi suspenso para dar espaço à cobertura jornalística da pandemia do coronavírus.

