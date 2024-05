Dia das Mães: Samsung indica presentes com IA para facilitar a rotina

Todo mês de maio marca uma data superespecial: o Dia das Mães. Neste ano, a comemoração é só no próximo domingo (12), mas já estamos ansiosos pelas homenagens e pelos presentes. E por falar neles, a Samsung acaba de lançar um portfólio com sugestões de smartphones e tablets com Inteligência Artificial (IA) para facilitar a rotina dessas mulheres.

A campanha engloba as linhas Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra. Entre os recursos oferecidos por eles, destacam-se a tradução simultânea de textos e ligações para o inglês, espanhol e outras línguas; a foto inteligente, que oferece a opção de apagar objetos ao fundo e redimensionar a imagem; a busca de informações depois de circular o que você precisa buscar.

Os tablets Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra também oferecem benefícios: com o aplicativo Samsung Notes, as mães podem fazer anotações e visualizar resumos gerados por Inteligência Artificial, facilitando suas rotinas com reuniões ou compromissos que considerem importantes.

“Nossa campanha ‘Amor Infinito’ celebra o amor, a inovação e a praticidade para quem já tem superpoderes: as mães”, diz Lucia Bittar, diretora de Marketing Mobile Experience da Samsung Brasil.

Ela ressalta a importância das mães e como os recursos de IA nos smartphones e tablets podem simplificar suas rotinas, permitindo-lhes mais tempo para momentos valiosos. “É uma oportunidade de presentear com um smartphone ou tablet com Inteligência Artificial. Trazemos recursos para simplificar a rotina e sobrar mais tempo para aqueles momentos valiosos”, diz Lucia.

Confira algumas das opções: