A importância da amizade para o desenvolvimento da criança

Diz o ditado que quem tem amigos tem tudo. Realmente, contar com pessoas queridas, que nos dão apoio nos bons e maus momentos, faz toda a diferença. Poder pedir conselhos, trocar experiências, dividir alegrias e dores torna a vida mais leve e feliz. Mas você já notou que essa relação vai mudando ao longo dos anos?

Para as crianças, a amizade não é tão profunda quanto para os adultos, e o que vale é ter com quem brincar e explorar o mundo ao seu redor. E essa relação, seja ela com pessoas ou até mesmo com personagens, é vital para o desenvolvimento infantil. É por meio disso, por exemplo, que o pequeno cria habilidades socioemocionais fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis na vida adulta, como a lealdade, a confiança, a empatia, além de aprender a conviver com as diferenças e aprimorar sua noção de coletividade.

E é na fase pré-escolar, quando inicia a transição para se tornar “mais velha”, que a criança começa a forjar sua personalidade, explorando seus gostos e sua independência. Nesse momento, pais e cuidadores podem contar com a ajuda de personagens animados que, além de despertarem a imaginação dos pequenos, se tornam companheiros divertidos nos momentos de brincadeira. Um bom exemplo é a série animada Thomas & Seus Amigos, da Fisher-Price, marca da Mattel Inc., que aborda temas importantes, como amizade, lealdade, diversidade, trabalho em equipe e cooperação.

Com o lema “Grandes Amigos, Grandes Aventuras”, a conhecida história se passa em uma ferrovia situada na fictícia Ilha de Sodor, na qual Thomas, uma simpática locomotiva, junto com o sábio Edward, o bem-humorado Percy, as corajosas e aventureiras Emily e Ashima, o helicóptero Harold, o guindaste Kelvin e tantos outros personagens, vive aventuras que despertam nas crianças diversas importantes reflexões, ajudando os papais nessa missão. E mais: a identificação com o outro, mesmo sendo um personagem, melhora a comunicação, ajuda a desenvolver a capacidade de resolver conflitos, trabalha o egocentrismo e as desavenças, fazendo com que a criança aprenda a viver no mundo real. E aí, preparado para viver boas histórias com seus filhos?

No mundo da imaginação

Para desempenhar esse papel tão importante nessa fase da infância, além dos filmes, a turma de Thomas & Seus Amigos faz a alegria da criançada em jogos, trenzinhos motorizados, pistas, cofrinhos para pintar e muito mais. Tudo isso para que elas brinquem entre si, com pais ou cuidadores e, por meio da diversão, desenvolvam a empatia, a sociabilidade e tantas outras qualidades fundamentais. O carisma de Thomas é tanto que uma pesquisa realizada pela Fisher-Price em 2021 apontou que o caráter do personagem é o fator principal para a compra de produtos da marca.

E para promover brincadeiras ainda mais incríveis, a linha de Thomas & Seus Amigos tem uma novidade: chegam ao Brasil brinquedos idênticos aos personagens da série animada para que os pequenos possam recriar as aventuras e os lugares icônicos dos filmes com ainda mais realismo. São trens e trilhos com diversos motores e playsets, além de outros itens infantis. E, no segundo semestre deste ano, será lançada a 26ª temporada de Thomas & Friends. Fique de olho!

Testados e validados

Você sabia que, para garantir o padrão Fisher-Price, cada produto demora, em média, um ano para chegar até seu filho? A jornada de cada brinquedo desenvolvido pela marca começa como um protótipo. No Play Lab da Fisher-Price®, o laboratório de testes, designers, engenheiros e pesquisadores se reúnem para observar como a criança segura o brinquedo ou o bebê interage com ele. É difícil de girar? Eles se incomodam com o som? A partir desses testes, os especialistas fazem anotações, exploram ideias, validam o que funciona ou não e executam os ajustes necessários quantas vezes forem necessárias até os verdadeiros especialistas aprovarem. Dessa forma a Fisher-Price garante não só a qualidade e segurança dos produtos, mas também os benefícios para o desenvolvimento dos pequenos.

1Pesquisa realizada em 2021, no México e Brasil, com pais de crianças de 1 a 5 anos.