Vigilantes do Peso – nova sopa para emagrecer

Emagreça com saúde!

Foto: Dreamstime

Está para surgir uma dieta mais nutritiva, quentinha e fácil de fazer do que a do sopão. Num prato só você tem tudo o que precisa para emagrecer.

Por isso, lhe ensinamos, com exclusividade, a preparar o sopão do Vigilantes do Peso, elaborada pela nutricionista da instituição, Sônia Almeida.

Menos calórica e com mais fibras, minerais e vitaminas C, você vai emagrecer com saúde.

Como fazer o sopão

Ingredientes

– 4 col. (chá) de azeite

– 2 dentes de alho amassados

– 1 cebola média picada

– 1 pimentão verde pequeno picado sem semente

– 1 xíc. (chá) de abobrinha verde fatiada em meia lua

– 1 xíc. (chá) de repolho em tiras

– 1 xíc. (chá) de folhas de espinafre

– 1 xíc. (chá) de vagem cortada fina

– ½ xíc. (chá) de champignons fatiados

– ½ xíc. (chá) de aipo picado

– ½ xíc. (chá) de nabo picado

– 1 sachê de caldo de galinha em pó (sem gordura)

– 2 ½ xíc. de água fervente

– 1 xíc. (chá) de extrato de tomate

– 2 col. (chá) de molho inglês

– ½ col. (chá) de tomilho

– 1 pitada de molho de pimenta (opcional)

– 4 col. (chá) de suco de limão

– 4 col. (chá) de salsa fresca picada

Modo de preparo

Numa panela funda, em fogo médio, refogue o alho e a cebola no azeite até dourar e adicione os legumes. Em outra panela, dissolva o caldo de galinha na água e acrescente aos legumes. Coloque o extrato de tomate, o molho inglês, o tomilho e a pimenta. Quando a sopa ferver, reduza o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Divida em porções, adicione o suco de limão, mexa bem e polvilhe com a salsa fresca.

Rendimento: 4 porções

Valor calórico: 121 calorias por porção

Para turbinar a perda de peso

– Não abuse do pãozinho

O pão com manteiga que você adora mergulhar na sopa tem mais calorias do que… a sopa toda!

– Tenha chá por perto

E uma garrafa térmica com água quente também. Tomar bastante chá ajuda a hidratar o corpo no inverno.

– Combine fibras e carboidratos

“Ao consumir alimentos ricos em fibras junto com os que são fonte de carboidratos, as fibras diminuem a absorção do carboidrato. Isso sacia a fome por mais tempo”, ensina a nutricionista Sônia Almeida, do Vigilantes do Peso.