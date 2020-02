Ração humana: tire suas dúvidas

Siga as dicas das especialistas e prepare a ração humana de acordo com o seu perfil

Foto: Alline Tosha

Como devo tomar? Engorda? São inúmeras as dúvidas que cercam a ração humana, a mistura que está ganhando a mesa das brasileira. Para acabar com elas, o MdeMulher consultou as nutricionistas Juliana Watanabe e Priscila Meirelles, de São Paulo.

“A ração humana está sendo muito consumida e tem apresentado ótimos resultados”, afirma a nutricionista Juliana Watanabe.

Veja as dicas e acerte na dose para perder peso.

1 – Como a ração humana deve ser tomada? Há um horário mais indicado?

Ela pode ser consumida no café da manhã adicionada ao leite desnatado ou de soja ou água + 1 fruta + pão ou torrada.

2 – Qual a quantidade certa?

2 a 3 colheres de sopa/dia.

3 – A ração humana engorda?

A mistura possui calorias. O fato de engordar depende muito do consumo energético total da pessoa. Se dentro do esquema alimentar você consumir mais calorias do que gasta, vai engordar, independente se estiver consumindo a ração humana ou não.

4 – Se eu usar como complemento da minha alimentação e não cortar nenhuma refeição, posso engordar?

Engordar depende do consumo energético total. Se a pessoa não cortar nenhuma refeição, utilizar a ração como complemento e gastar todas essas calorias ingeridas com atividade física, ela não vai engordar. E ao mesmo tempo, se ela corta alguma refeição e é sedentária, pode até mesmo não emagrecer.

5- Diabéticos podem tomar? E hipertensos?

Juliana diz que o consumo por diabéticos depende da receita da ração humana. Hoje, existem inúmeros tipos. As que tiverem açúcar mascavo não devem ser consumidas por diabéticos. E o guaraná em pó também não é indicado para os casos de hipertensão, arritmia, diabetes. Segundo Priscila, a ração humana light da Longevid pode ser utilizada por diabéticos, pois não possui açúcar em sua composição. Para hipertensos, não há contra-indicação