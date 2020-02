Ração humana de chá verde ajuda a emagrecer

Reduza o metabolismo e medidas de maneira natural

Foto: Getty Images

O chá verde e a ração humana (famosa mistura à base de cereais) são dois consagrados potencializadores naturais de emagrecimento. Extraído da planta Camellia sinensis, o chá acelera o metabolismo e quebra as células de gordura. Já a ração – poderosa fonte de fibras – dá saciedade, ajudando a secar.

Agora, raciocine: se separados os dois produtos já são tão eficazes, imagine juntos! Pois agora é possível encontrar os benefícios das duas maravilhas em uma única fórmula. Na 6ª edição da Natural Tech – Feira de Alimentação Saudável, Produtos Naturais e Saúde -, em São Paulo, a marca Nutrigold lançou a Ração Humana de Chá-verde com Colágeno, que promete enxugar a silhueta em até 9 kg em um único mês! Conheça melhor este incrível produto e outras seis novidades que podem ajudá-la a entrar em forma.

Ração humana de chá-verde com colágeno

Reduza o metabolismo e medidas de maneira natural

Foto: Getty Images

Acelera o metabolismo, dá saciedade e emagrece…

– O que é: Suplemento em pó à base de leite de soja sabor chá-verde, canela em pó, fibra de arroz, quinua real, levedo de cerveja, gergelim, linhaça dourada, flocos de milho e colágeno hidrolisado.

– Outros benefícios: Regula o funcionamento do intestino, controla o índice glicêmico (responsável por regular o nível de açúcar no sangue) e ainda melhora a pele e o cabelo.

– Como consumir: No café da manhã e no jantar, bata duas colheres (sopa) da ração no liquidificador com 200 ml de água ou suco natural de frutas e beba. O produto não vem adoçado. Caso não consiga consumi-lo naturalmente, adoce com mel ou açúcar orgânico ou mascavo.

– Preço: R$ 12,90* (500 g).

– Informações Nutrigold: (12) 3911-5280 ou http://www.nutrigold.com.br

Cuidados para emagrecer com saúde

1. Vai ingerir produtos ricos em fibras? Então, beba muita água ao longo do dia. Caso contrário, em vez de contribuir para o funcionamento do seu intestino, as fibras podem congestioná-lo.

2. Conserve as propriedades do alimento: após abrir a embalagem, guarde-a na geladeira.

3. Potencialize os efeitos dos produtos naturais com dieta equilibrada e atividades físicas.

4. Os ingredientes reagem diferentemente no organismo de cada pessoa. O trigo e a soja, por exemplo, podem causar alergia. Já a levedura de cerveja está associada ao crescimento de fungos em indivíduos com predisposição para o problema.

5. Antes de promover alterações em sua alimentação, consulte um nutricionista.

*preços pesquisados em junho/2010