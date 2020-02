Pronta para o biquíni: menos 14 centímetros de barriga em apenas 4 dias

Foto: ThinkStock

Não é só o inchaço que você está combatendo. Este período de final de ano é importante para estimular o compromisso emocional que vai assumir daqui para frente. Então, antes de iniciar, tem que ficar atenta aos alimentos e às bebidas que a ajudarão a reduzir a retenção de líquidos e aliviarão problemas digestivos como gases e prisão de ventre – que fazem a barriga inchar. Nessa fase, você vai beber uma água detox e ingerir itens saudáveis como frutas, vegetais e grãos integrais. A ideia central, aqui, é favorecer sua digestão. São quatro refeições por dia, totalizando 1200 calorias, e a recomendação de fazer uma caminhada rápida de 5 minutos após as mesmas. Importante: para que a dieta seja bem exata, muitos ingredientes estão medidos em gramas. Por isso, procureter em casa uma balança para alimentos, ok?

Dia 1

Café da manhã

30 g de flocos de milho sem açúcar

240 ml de leite desnatado

115 g de peras conservadas no próprio suco (sem açúcar)

30 g de sementes de girassol torradas ou cruas, sem sal

1 copo de água detox

Almoço

150 g de fatias de peru orgânico, enroladas

1 porção de 30 g de queijo mussarela light

230 g de tomates-cereja frescos

Lanche

Vitamina de mirtilo: misture 240 ml de leite desnatado e 115 g de mirtilos frescos ou congelados no liquidificador por 1 minuto, sem acrescentar açúcar. Passe para um copo e mexa com 1 colher (sopa) de óleo de linhaça orgânico ou sirva com 1 colher (sopa) de sementes de girassol ou de abóbora

Jantar

115 g de ervilhas cozidas

115 g de bacalhau

60 g de batatas assadas, temperadas com 1 colher (sopa) de azeite

de oliva

1 copo de água detox

Dia 2

Café da manhã

30 g de cereal de arroz

240 ml de leite desnatado

30 g de sementes de girassol torradas ou cruas, sem sal

115 g de pedaços de abacaxi conservados no próprio suco

1 copo de água detox

Almoço

90 g de atum conservado em água

115 g de minicenouras cozidas no vapor

1 porção de 30 g de queijo mussarela light

1 copo de água detox

Lanche

Vitamina de abacaxi: misture 240 ml de leite desnatado, 115 g de abacaxi e um punhado de gelo no liquidificador por 1 minuto, sem acrescentar açúcar. Passe para um copo e mexa com 1 colher (sopa) de óleo de linhaça orgânico ou sirva com 1 colher (sopa) de sementes de girassol ou de abóbora

Jantar

115 g de champignons frescos salteados em 1 colher (sopa) de

azeite de oliva

90 g de peito de frango grelhado

110 g de arroz integral cozido

1 copo de água detox

Dia 3

Café da manhã

30 g de flocos de milho sem açúcar

240 ml de leite desnatado

30 g de sementes de girassol torradas ou cruas, sem sal

2 colheres (chá) de passas

1 copo de água detox

Almoço

115 g de fatias de peru orgânico, enroladas

1 porção de 30 g de queijo mussarela light

230 g de tomates-cereja

1 copo de água detox

Lanche

Vitamina de pêssego: misture 240 ml de leite desnatado e 115 g de pêssego conservados ou em conserva, sem açúcar, no liquidificador por 1 minuto. Passe para um copo e mexa com 1 colher (sopa) de óleo de linhaça orgânico ou sirva com 1 colher (sopa) de sementes de girassol ou de abóbora

Jantar

115 g de ervilhas cozidas

90 g de peito de peru grelhado ou assado

60 g de batatas assadas temperadas com 1 colher (sopa) de azeite

de oliva

1 copo de água detox

Dia 4

Café da manhã

1 colher (sopa) de aveia

240 ml de leite desnatado

30 g de sementes de girassol torradas ou cruas, sem sal

2 ameixas secas

1 copo de água detox

Almoço

115 g de fatias de peito de peru orgânico, enroladas

115 g de minicenouras cozidas no vapor

1 porção de 30 g de queijo mussarela light

1 copo de água detox

Lanche

Vitamina de morango: misture 240 ml de leite desnatado e 115g de morangos frescos ou congelados no liquidificador por 1 minuto, sem acrescentar açúcar. Passe para um copo e mexa com 1 colher (sopa) de óleo de linhaça orgânico ou sirva com 1 colher (sopa) de sementes de girassol ou de abóbora

Jantar

115 g de abóbora amarela ou abobrinha salteada em 1 colher

(sopa) de azeite de oliva

90 g de peito de frango grelhado

110 g de arroz integral cozido

1 copo de água detox

Plano complementar de quatro semanas

Ele começa no quinto dia, com três refeições e um lanche, cada um com 400 calorias. Em todos os pratos, há a quantidade certa de ácidos graxos monoinsaturados para fazer a barriga sumir! Ao todo, são 1600 calorias por dia, o que lhe permitirá se manter ativa e saudável. Mas você precisa seguir três regras essenciais: manter as 400 calorias por refeição, jamais passar mais de quatro horas sem comer e ingerir um AGMI em cada refeição. Veja, abaixo, cinco opções de cada refeição. Multiplique as combinações para montar seu menu de quase um mês.

Café da manhã

Opção 1: Torrada com passas (2 fatias médias, torradas, de pão de passas + 30 g de requeijão light) + 2 colheres (sopa) de nozes + 1 maçã média.

Opção 2: Cereal com frutas e nozes (1 porção de 16 g de cereal matinal de grãos integrais + 120 ml de leite semidesnatado + 2 colheres (sopa) de amêndoas + 8 damascos secos).

Opção 3: Aveia com maçã e amêndoas (30 g de aveia + 180 ml de leite semidesnatado + 1 maçã fatiada + 2 colheres (sopa) de amêndoas picadas ou em flocos).

Opção 4: Musli com iogurte (4 colheres (sopa) de musli com baixo teor de açúcar + 1 iogurte light + 1 colher (sopa) de amêndoas) + 20 uvas vermelhas sem sementes.

Opção 5: Cereal com passas e noz pecã (1 porção de 16 g de cereal matinal integral + 120 ml de leite semidesnatado + 2 colheres (sopa) de noz pecã + 3 colheres (sopa) de passas).

Almoço

Opção 1: Hambúrguer de frango à Califórnia (1 pão de hambúrguer integral multigrãos + 1 peito de frango médio grelhado, sem pele + 1 colher (sopa) de mostarda + 3 folhas grandes de alface + 30 g de pimentão vermelho + 3 fatias de tomate).

Opção 2: Penne de espinafre com queijo (130 g de penne integral cozido feito com uma colher (sopa) de azeite, 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fresco, um punhado de folhas de espinafre, 2 colheres (sopa) de cebolinha e 150 g de massa de tomate).

Opção 3: Sanduíche de atum derretido e crocante (1 fatia média de pão integral multigrãos + 100 g de atum conservado em água + 2 colheres (sopa) de sementes de girassol + 1 fatia de queijo com baixo teor de gordura – coloque numa trelha ou torradeira para derreter).

Opção 4: Espaguete com molho de tomate (130 g de espaguete integral cozido, feito com 1 colher (sopa) de azeite de oliva, 2 colheres (sopa) de massa de tomate e 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fresco).

Lanche (um por dia: entre café da manhã e almoço, almoço e jantar, ou antes de dormir)

Opção 1: Aveia ao estilo tropical (30 g de aveia + 180 ml de leite semidesnatado + 130 g ou 3 fatias de abacaxi + 2 colheres (sopa) de macadâmia).

Opção 2: Sundae de morango e chocolate (3 colheres (sopa) de morangos fatiados + 45 g de chocolate amargo + 200 g de queijo cottage light).

Opção 3: Wrap delicioso (100 g de fatias de peito de peru cozido, recheadas com 1 colher (sopa) de homus com baixo teor de gordura + 2 colheres (sopa) de pinholis ou amêndoas).

Opção 4: Lanche para viagem (200 g de iogurte de frutas light ou com baixo teor de gordura + 1 maçã média + 2 colheres (sopa) de castanhas de caju + 150 ml de leite semidesnatado).

Opção 5: Vitamina torta de maçã (bata no liquidificador, por 1 minuto, 150 ml de leite semidesnatado ou leite de soja com baixo teor de gordura + 1 iogurte light + 1 maçã média, descascada, semo centro e fatiada + 2 colheres (sopa) de manteiga de amendoim cremosa + 1 punhado de gelo. Passe para um copo e coma com uma colher).

Jantar

Opção 1: Salada de peru à Califórnia (130 g de mix de folhas verdes, temperadas com 2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico light + 30 g de queijo gorgonzola esfarelado + 2 colheres (sopa) de nozes) + 1 pera pequena.

Opção 2: Macarrão parafuso com camarão, ervilha-torta e gergelim (115 g de macarrão parafuso integral cozido feito com 1 colher (sopa) de óleo de gergelim, 50 g de camarões cozidos, 3 colheres (sopa) de ervilha-torta, 2 colheres (sopa) de cebolinha picada e 2 talos de aipo picado, polvilhado com 1 colher (sopa) de sementes de gergelim preto integral).

Opção 3: Burrito de espinafre (1 tortilha wrap integral multigrãos, grande, recheada com 1 punhado pequeno de espinafre fresco, 1 colher (sopa) de alho moído e ¼ de cebola roxa, salteados com 1 colher (sopa) de azeite de oliva e salpicados com 30 g de queijo parmesão esfarelado).

Opção 4: Legumes e frango refogados (6 colheres (sopa) de legumes refogados diversos, feitos com 1 colher (sopa) de óleo de canola, temperados com pimenta em grãos moída + 100 g de peito de frango orgânico grelhado) + 3 colheres (sopa) de arroz integral cozido.

Opção 5: Pizza de abacaxi e presunto (1 pão árabe integral juntado num dos lados com 1 colher (sopa) de azeite de oliva e recheado com 1 colher (sopa) de molho de tomate + 60 g de pedaços de abacaxi + 2 anéis de pimentão vermelho picado + 50 g de fatias de presunto cozido, picadas + 15 g de queijo gorgonzola esfarelado – esquente na grelha para aquecer por igual).

Água detox

A bebida desintoxicante que limpa o organismo leva a combinação de ingredientes que, além de acrescentar um gostinho especial, ajuda a acalmar o trato gastrointestinal e reduzir oinchaço. Siga a receita:

2 litros de água

1 colher (chá) de gengibre moído na hora

1 pepino médio, descascado e cortado em fatias finas

1 limão médio, cortado em fatias finas

12 folhas de hortelã

Misture todos os ingredientes num grande jarro, esfrie no refrigerador e deixe que os sabores se misturem de um dia para o outro.