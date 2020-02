Dietas muito restritivas também são as grandes culpadas da obesidade

A obesidade teve um crescimento avassalador em todo o mundo. Segundo pesquisa feita pela empresa The Nielsen Company em 56 países, incluindo o Brasil, 53% das pessoas se consideram acima do peso. A revista científica “The Lancet” apontou que o número de adultos que fazem parte do grupo com IMC maior do que 30 dobrou desde 1980. Ou seja, são mais de meio bilhão de adultos acima do peso no mundo.

Por esses e outros motivos, a edição de março da revista WOMEN´S HEALTH decidiu investigar: afinal, por que é tão difícil emagrecer nos dias de hoje? Além do sedentarismo, as dietas muito restritivas também são as grandes culpadas. “Por isso afirmamos que quem deseja perder peso deve ficar longe dos malabarismos alimentares. O ideal é fazer um acompanhamento com, no mínimo, três profissionais – médico, nutricionista e educador físico – a fim de evitar complicações psiquiátricas”, diz Adriano Segal, diretor de psiquiatria e transtornos alimentares da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso).

Na revista, você encontra mais dicas de especialistas para aprender a emagrecer de uma maneira saudável e sem sacrifícios.

Descubra prós e contras dos tênis minimalistas

Quem é corredor de carteirinha sabe que os grandes lançamentos das marcas esportivas se concentram nos tênis minimalistas, aqueles que prometem melhor performance e estabilidade por se valer de menos amortecimento e, por consequência, permitir uma pisada mais natural.



Entretanto, é preciso cautela, sobretudo quando se trata de atividades de alto impacto. “Recomendo para basquete, vôlei, futsal, futebol e corridas de curta distância. Mas devem entrar como calçados auxiliares, não como tênis principal. Sugiro o uso de uma a duas vezes por semana, em treinos leves e curtos”, alerta Rodrigo Albuquerque, diretor da Ápice Assessoria

Esportiva, em Brasília.

Na WOMEN´S HEALTH, você encontra dicas de tratamentos alternativos para ficar linda

Beleza alternativa

A edição de março da WOMEN´S HEALTH também traz uma reportagem completa sobre modos alternativos de cuidar da beleza. Médicos e esteticistas ensinam como alimentos funcionais, produtos naturais, massagem facial, medicina ortomolecular, homeopatia e acupuntura podem ser métodos tão eficientes quanto lasers e ácidos na hora de cuidar melhor de si mesma. Confira!