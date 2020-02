Perdi 33 quilos com os sucos de linhaça!

Perdi a noção e cheguei aos 83 kg! Me recuperei e, com a ajuda da linhaça e de muita força de vontade, estou com 50kg!

Foto: Divulgação

Alimentação na minha casa era péssima. Carne vermelha, fritura, refrigerante… Imagina como foi difícil perder 33 kg em apenas 11 meses! Quer saber como consegui• Em uma conversa com uma amiga nutricionista, descobri a mina de ouro: os sucos com linhaça. Segundo ela, eles saciariam minha fome de maneira saudável e eu perderia meus quilos em um piscar de olhos. E foi o que aconteceu.

Era junho de 2008 quando meu tio se assustou ao me ver: “Nossa, Nataly, vai concorrer a Rei Momo?”. Todo mundo riu. Foi horrível. Eu realmente tinha perdido a noção. Estava com 83 kg. Resolvi, então, fazer uma dieta e levá-la até o fim!

>> Descobri os sucos

Estava decidida: “Vou ficar magra, sensual e todos cairão aos meus pés!”. Parei de comer baboseiras e acrescentei fibras ao meu cardápio. Tudo que as pessoas diziam que era saudável, eu comia: farelo de trigo, aveia, arroz integral, frutas e, o principal, muita linhaça! Já na primeira semana, perdi 2,5 kg.

Nisso, uma amiga me falou sobre o potencial dos sucos com linhaça. Foi aí que passei a misturar vários ingredientes que aceleram o metabolismo, contribuem para o bom funcionamento intestinal e, de quebra, garantem a manutenção da pele, unhas e cabelos. Eu inventava diferentes receitas de sucos, intercalando-as durante o dia. A primeira, que apelidei de suco de clorofila (a única que não leva linhaça), eu tomava em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. Esse cuidado era necessário para que o líquido não atrapalhasse a digestão dos outros alimentos. No lanche da manhã, tomava outra receita. Antes do almoço, bebia a de clorofila novamente. No lanche da tarde e no jantar, intercalava outras duas. Eram quatro receitas diferentes no total. Resultado: 50 kg em 1,65 m de altura.

Os sucos também me fizeram rejuvenescer. Todo mundo pergunta se sou irmã do meu filho de 9 anos. E lembra aquele meu tio? Ele levou outro susto ao me rever: “Nossa, Nata, cadê sua outra metade?”. Agora sou vista por todos com admiração.

Aprenda a hidratar a linhaça

Antes de adicionar a linhaça aos sucos, eu deixava as sementes de molho na água por oito horas, dentro da geladeira. Ao serem hidratadas, as fibras da linhaça absorvem o líquido e formam uma espécie de gel, que ajudava a retardar minha fome.