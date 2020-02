Perdi 31 kg com alimentos antigordura

Há três meses o meu apelido era

”gordinha”, hoje estou me preparando pra

ir à praia no verão.

A blusa, a saia, a calcinha e o sutiã estavam jogados bem no meio do chão da sala. Eu estava completamente nua e solitária, chorando diante do espelho. Naquela madrugada, eu precisava me olhar daquele jeito e lamentar por cada parte do meu corpo. Eu estava com 84 quilos e, entre um pneu e outro, conseguia ver a minha tristeza. Já fazia dois anos que eu só engordava. É, dois anos em que eu não conseguia superar a dor pela morte do meu pai em uma cirurgia de ponte de safena. Eu tinha chegado no meu limite: era a hora de voltar a cuidar de mim.

Mudei de vida em apenas três meses

Quem me vê hoje com 53 quilos não imagina que a cena do espelho ocorreu há apenas três meses. Perdi dez quilos por mês.

Minha vida não foi mais a mesma depois daquela noite. Em menos de 90 dias parei de me afogar em batata chips, chocolates e biscoitos recheados e eliminei 31 quilos. De quebra, resgatei a autoestima. Eu renasci.

Fui ao nutricionista

Procurei o nutricionista no dia seguinte àquela conversa que tive com o meu corpo diante do espelho. Recebi uma lista de alimentos que deveria passar a consumir, além de um programa de exercícios. Como ela incluía várias coisas de que eu não gostava, decidi fazer algumas pesquisas na internet e refazer o cardápio do meu jeito.

Montei uma lista de alimentos

Arroz integral, repolho, suco de laranja, barra de cereais, iogurte light… Fiz uma lista com 12 alimentos que descobri serem poderosos para regular o intestino, dar sensação de saciedade e ainda de quebra eliminar a vontade de comer doce!

Com um novo cardápio, meia hora de caminhada diária e muita força de vontade, eu deixei de ser reconhecida como a ”encorpada”, a ”fortinha” e todos aqueles apelidos que mulher gorda recebe. Também não sou de ferro: todo domingo me permito um belo pedaço de lasanha ou de alguma outra gostosura.

Ainda é difícil aceitar a morte do meu pai. A maior diferença é que eu não permito que o luto por ele tire a minha vontade de viver e cause sofrimento ao meu corpo. Meu pai certamente gostaria de me ver feliz como estou hoje.

Meu primeiro verão de biquíni

O meu maior prazer hoje é desfilar com uma blusinha colada e um jeans 38, causando suspiros por onde passo. Um dia desses me dei conta de que o verão está chegando: vai ser minha primeira chance de colocar um biquíni e arrasar pelas praias de Santa Catarina. Rapazes, se cuidem, porque eu estou solteira…