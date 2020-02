Perca até 4 kg a cada semana

O método não proíbe você de comer delícias como macarrão e sorvete

Foto: Dreamstime

Metabolismo lento. Essa é uma das maiores reclamações das mulheres que sofrem para emagrecer. Afinal, o metabolismo é a velocidade com que o corpo queima calorias. Pois uma grande novidade promete acabar com o problema! A nutricionista americana Wendy Chant, autora do livro Crack the Fat Loss Code (Desvende o Código da Perda de Gordura), criou um método revolucionário que acelera a queima de gordura. Trata-se de uma dieta de oito semanas, que faz secar até 4 kg a cada sete dias – e você não precisará deixar de comer delícias como pizza e sorvete. Confira tudo agora e prepare-se para ficar linda

Como funciona?

Metabolismo lento. Essa é uma das maiores reclamações das mulheres que sofrem para emagrecer. Afinal, o metabolismo é a velocidade com que o corpo queima calorias. Pois uma grande novidade promete acabar com o problema! A nutricionista americana Wendy Chant, autora do livro Crack the Fat Loss Code (Desvende o Código da Perda de Gordura), criou um método revolucionário que acelera a queima de gordura. Trata-se de uma dieta de oito semanas, que faz secar até 4 kg a cada sete dias – e você não precisará deixar de comer delícias como pizza e sorvete.

5 dicas para emagrecer mais rapidamente

1. Coma a cada três horas

A estratégia simples queima o mesmo número de calorias que 30 minutos de atividade física! Isso porque toda vez que você come, o corpo aumenta a temperatura e, assim, queima gordura.

2. Mastigue no café da manhã

Durante o sono, o metabolismo fica mais lento. Por isso, é importante comer alguma coisa logo cedo – e não apenas beber. A mastigação “acorda” o sistema digestivo, fazendo com que a produção de saliva e enzimas acelere o metabolismo.

3. Não passe fome

Sempre que o estômago roncar, coma ilimitadas quantidades de vegetais que têm pouquíssimo carboidrato, como brócolis, pepino, rabanete, cogumelo e espinafre. O açúcar desses alimentos entra no sangue devagar, prologando a sensação de saciedade.

4. Use a boa proteína a seu favor

Comidas como ovos, carnes magras e peixes – que têm proteína de qualidade – fazem com que o corpo gaste cinco vezes mais calorias para digeri-las do que alimentos ricos em gorduras e carboidratos.

5. Mexa o corpo

Quase ninguém tem tempo para exercícios… Mas você pode emagrecer mais ao fazer coisas simples, como caminhar saltitando enquanto fala ao telefone ou pular corda.