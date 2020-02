Perca 3 kg com a dieta dos 2 dias

Para seguir corretamente a dieta dos 2 dias tomar chá é o segredo

Foto: Dreamstime

Pesquisadores da Universidade de Manchester, na Inglaterra, encontraram a solução para quem não consegue seguir as dietas tradicionais. Eles garantem que fechar a boca apenas dois dias por semana permite eliminar até 3 quilos.

O método é simples: você escolhe dois dias consecutivos para fazer a dieta. E, nos outros cinco, pode comer normalmente. Pizza, lanches e doces estão totalmente liberados!

Quer mais? Controlar-se durante esses dois dias ainda fortalece os músculos e turbina as funções celulares. Assim, todo o corpo passa a funcionar de forma adequada, reajustando seu peso natural.

7 motivos para começar

Mesmo mulheres magras que tenham flacidez podem seguir a dieta, pois ela traz vários benefícios à saúde. Confira o que este novo método pode fazer por você

1. Detona a pochete

Ao fortalecer as células do corpo, a dieta dos dois dias faz com que nosso organismo precise de menos insulina para funcionar. É que insulina em excesso “retira” o açúcar do sangue, transformando-o em gordura, que vai se acumular principalmente na barriga.

2. Protege contra diabetes

Ao reduzir em 25% a taxa de insulina no sangue, a dieta diminui o risco de desenvolver diabetes.

3. Controla a gula

Quando você estiver adaptada à nova alimentação, o cérebro estimulará naturalmente o corpo a produzir leptina, hormônio que reduz o apetite e a vontade de atacar a geladeira.

4. Aumenta o bom humor

Poder colocar no prato coisas de que a gente gosta sem se sentir culpada e, mesmo assim, obter bons resultados na dieta deixa qualquer pessoa feliz.

5. Turbina o metabolismo

Segundo comprovaram os pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, pessoas que seguiram a dieta dos dois dias corretamente tiveram o metabolismo mais acelerado do que quem optou por fazer o regime clássico de uma semana.

6. Alivia a asma

Estudo da Universidade do Estado de Luisiana, também nos Estados Unidos, mostrou que, além de emagrecer, a dieta dos dois dias melhora as condições respiratórias de quem sofre de asma.

7. Protege o corpo do câncer de mama

A restrição de calorias faz com que as células da mama fiquem mais estáveis e menos propensas a se dividir e desenvolver tumores. Pesquisas indicam que a dieta também pode reduzir em 40% (quase metade!) os níveis de hormônios relacionados à doença.

Cuidados extras durante o período da dieta

Cientistas acreditam que 650 calorias diárias bastam para seguir a dieta dos dois dias consecutivos. Eles recomendam:

· Tomar chá.

· Usar adoçantes.

· Comer ervas.

· Ingerir suco de limão.

· Investir no vinagre.

· Beber o máximo de água que você puder por dia.

Cardápio exclusivo

Confira o cardápio elaborado pela nutricionista Ana Paula Mendonça – não se esqueça de segui-lo apenas duas vezes por semana, em dias consecutivos (por exemplo, segunda e terça-feira)

DIA 1

Café da manhã

· 1 iogurte natural desnatado

· 1 maçã

· 2 col. (sopa) de aveia em flocos

Lanche da manhã

· 1 copo de limonada

Almoço

· Salada de agrião com 2 fatias de cebola e 2 de pepino

· 1 filé de frango grelhado

· 2 col. (sopa) de purê de mandioquinha

· Couve refogada

Lanche da tarde

· 1 maçã assada com canela

Jantar

· Omelete feita apenas com as claras com 1 fatia média de queijo branco

· Salada de brócolis com couve-flor

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

DIA 2

Café da manhã

· 1 fatia de pão integral

· 1 col. (sopa) de requeijão light

· 1 copo de suco de melancia

Lanche da manhã

· 1 xícara de chá de hibiscus

· 1 barrinha de gergelim

Almoço

· Salada de alface-americana com 2 fatias finas de tomate e 3 unidades de palmito

· 1 filé de peixe grelhado

· 2 col. (sopa) de arroz integral

· 2 col. (sopa) de purê de abóbora

Lanche da tarde

· 1 pêssego

Jantar

· Salada de rúcula e escarola com ½ cenoura ralada e 2 col. (sopa) de champignon fatiado

· 1 sobrecoxa assada

Ceia

· 1 unidade de leite fermentado