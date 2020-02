O Segredo: use o poder do pensamento e emagreça!

Faça os exercícios e treine seus pensamentos

Foto: Getty Images

Ano-Novo é recomeço: todo mundo aproveita para traçar novas metas. Provavelmente, em outras ocasiões, você já prometeu a si mesma que iria emagrecer, mas algo impediu que seu plano desse certo. Então, em 2010, que tal colocar em prática as lições daqueles que seguem a Lei da Atração?

Se você nunca ouviu falar disso, vale a pena conhecer um pouco do assunto. Ele foi abordado no filme e no livro O Segredo (Ediouro), entre outras publicações.

De acordo com essa doutrina, podemos obter tudo que desejamos: dinheiro, saúde, felicidade – e, claro, um corpo magro. Para isso, é necessário dominar a lei mais poderosa do Universo. Ela trará para sua vida tudo que você pedir de coração.

O fundamento principal da Lei da Atração é simples: você deve cultivar pensamentos positivos, porque eles atraem coisas boas.

Há também vários exercícios e técnicas que facilitam esse processo mental. Selecionamos alguns para você colocar em prática e emagrecer agora mesmo.

Descubra o incrível processo de visualização

Uma ferramenta poderosa para conseguir sucesso, segundo os estudiosos da Lei da Atração, é a visualização. Ela consiste em dedicar alguns minutos do dia para mentalizar seu objetivo. É como projetar um filme agradável na sua cabeça, com as cenas que você pretende vivenciar de verdade. Sente-se confortavelmente, ou deite-se num local tranquilo, e relaxe. Feche os olhos e pense em si mesma com o corpo que deseja ter.

Em seguida, visualize o ambiente em que está, as pessoas que te cercam e os diálogos que vão acontecendo. Perceba que seus sentimentos vão mudando e, com certeza, você começa a se sentir melhor, mais otimista. Deixe seu coração vibrar, antecipando tudo que virá de bom num futuro próximo! Sinta a situação como algo concluído. Fazendo isso, você estará criando sua nova realidade.