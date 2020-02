Moda fitness: lingeries feitas para malhar

Usar uma roupa confortável durante a malhação é fundamental para se sentir bem na academia. Lingeries apertadas e marcando podem acabar de vez com a disposição – e confiança necessária – para encarar os exercícios e outros frequentadores (claro!) de bom humor. Eis então que a Jogê, marca especializada em roupa íntima, criou duas linhas de underwear fitness.

Foto: Divulgação

A linha Vegetal Control foi desenvolvida com tecidos leves e acabamento em elástico de microfibra: detalhes que promovem uma secagem rápida. Já para evitar que a legging fique marcada, os modelos foram desenhados pequenos na frente e ainda menores atrás. Outra opção é a Cotton Milk produzida com algodão de fibra longa – mais finos – e recheada de modelos fio dental para ficar invisível no bumbum.

Foto: Reprodução

Gabriela Pugliesi colocou à prova a novidade e gostou. Em seu Instagram (imagem acima) ela mostrou as fibras abertas do tecido. Fininho e elástico!

As peças podem ser encontradas nas lojas físicas ou virtual da marca, com preços que variam entre R$ 21* e R$ 36*.

*Preços pesquisados em junho/2013