Gel esfria a barriga e queima gordura

1. Gel Melange Spacrio, da SPA



Como age: com a promessa de reduzir de 3 a 5 cm de cintura em apenas um mês, o produto resfria a pele. Para reaquecê-la até a temperatura normal, o organismo tem de gastar energia – que obtém ao queimar os estoques de gordura. Resultado? Redução dos pneuzinhos.

Modo de usar: de fácil absorção, basta ser espalhado sobre abdome – e, também, coxas, costas e braços. Para render os resultados prometidos, o produto deve ser usado diariamente, pela manhã ou à tarde (ou, ainda, antes de exercícios físicos).

Contraindicação: para gestantes e pessoas com problemas relacionados ou estimulados pelo frio (exemplo: artrite, artrose, reumatismo).

Preço: bisnaga de 150 g por R$ 65*.

2. Lipofeme gek creme, da Extratos da Terra



Como age: elaborado a partir da nanotecnologia, penetra nas camadas mais profundas da pele. Tem xantina, que ajuda na queima de gordura.

Modo de usar: aplicar duas vezes ao dia – não requer massagem no local.

Contraindicado: para gestantes nos três primeiros meses de gravidez.

Preço: embalagem de 200 g por R$ 89,90*.

3. Perfectslim Pro, da L´Oréal



Como age: possui complexo formado por cafeína e dioschol, princípio que impede a entrada dos lipídios (tipo de gordura) nos adipócitos (células que armazenam gordura corporal). Além disso, traz dois rolos para massagem cujas instruções de uso capacitam você a fazer, sozinha, manobras que auxiliam a combater a gordura localizada.

Modo de usar: massagear a pele com os rolos – em movimentos de baixo para cima, mas sem ir e vir. Depois (isso mesmo, depois!), aplique o creme. Esse procedimento deve durar cinco minutos e ser feito todos os dias.

Contraindicação: as orientações contidas na embalagem devem ser seguidas à risca para evitar danos à pele.

Preço: embalagem de 150 ml por R$ 54,90*.

4. Reduxcel Plus Crio Active, da Adcos



Como age: combate celulite e gordura localizada, pois contém extratos termogênicos e cafeína, que “quebram” gordura.

Modo de usar: agite a embalagem e aplique o produto na região desejada. Espalhe uniformemente, até que seja absorvido pela pele. Realizar o processo duas vezes ao dia (manhã e noite) ou antes da prática de exercícios físicos.

Contraindicado: para gestantes ou sobre peles com lesão/irritação.

Preço: o estojo contendo dois frascos (de 150 ml cada) sai por R$ 106*.

5. Gel lipolítico, da Jan Rosé



Como age: resfria a pele, provocando queima de calorias (igual ao Spacrio Gel ).

Modo de usar: após o banho, aplique uma fina camada nas regiões onde quer perder medidas. Massageie até o produto ser absorvido por completo. No primeiro mês, use três vezes por semana; no segundo mês, apenas uma vez.

Contraindicado: para gestantes.

Preço: embalagem de 120 g por R$ 25,60*.

6. Cellu-Sculpt, da Avon



Como age: contém cafeína e óleo de semente de perilla, que queimam até 2,3 vezes mais gordura – segundo testes feitos pela marca.

Modo de usar: na pele limpa e seca, aplique de manhã e à noite, sempre massageando por cinco minutos, em movimentos circulares, com a ajuda da tampa massageadora.

Contraindicação: não há.

Preço: embalagem de 150 g por R$ 40*.

*Preços pesquisados em abril de 2011

A esfoliação deve ser leve, segundo especialista

Esfoliação: o segredo da absorção!

Esfoliar a pele antes de aplicar um produto para gordura localizada facilita a penetração dos ativos. Afinal, a prática diminui a espessura da pele, removendo sua camada mais superficial. A dica é da dermatologista Kátia Lutfi. “Mas a esfoliação deve ser leve. Massageie a pele por 30 segundos, evitando agredi-la. Enxágue e aplique o creme redutor”, ensina.

Ela também dá a receita de uma esfoliação caseira: corte meio mamão e acrescente uma colher de açúcar cristal. Misture bem e aplique na região que deseja tratar.