Gaspacho, o caldo gelado que seca 3kg em 2 dias

O efeito emagrecedor de caldos é comprovadíssimo. Segundo pesquisa da médica americana Barbara Rolls, autora do livro Volumetrics (sobre um método para emagrecer), quem usa alimentos para fazer uma sopa acaba ingerindo bem menos calorias do que as pessoas que comem os mesmos ingredientes sólidos. Mas fale a verdade: quem aguenta tomar uma sopa nestes dias de calor?

Pensando nisso, VIVA! apresenta a receita de um caldo geladinho, o poderoso gaspacho, que fará você secar até 3 kg em apenas dois dias – ou seja, bastará um fim de semana para ter o corpo que sempre quis! Por que a dieta funciona? O gaspacho, prato tradicional da Espanha, conta com inúmeros benefícios. Um deles é a ação diurética, que elimina o inchaço do corpo! Para conseguir dar adeus aos chatos quilinhos a mais, basta seguir a dieta da nutricionista Edina Sakamoto.Você terá de tomar o gaspacho no almoço e no jantar, além de saborear outras comidas gostosas de três em três horas para não passar fome. Pronta para ficar lindona?

9 dicas para manter o peso

1 – Use um papel-toalha para tirar o excesso de óleo dos alimentos. Em uma fatia de pizza, por exemplo, o papel absorverá 1 colher de chá de gordura. Se você saborear todas as semanas um pedaço e fizer isso, em um ano, terá perdido 1 xícara de chá de gordura do corpo!

2 – Peça ajuda. Solicite que suas amigas a auxiliem a segurar a onda sempre que você sentir vontade de devorar algo muito calórico. Aliás, vale convocar as que querem perder peso para montar um grupo de dieta.

3 – Não pule a sobremesa. De acordo com um estudo da Universidade da Pensilvânia (EUA), comer algo doce após a refeição funciona como um aviso ao cérebro de que a hora de comer acabou – assim, você não belisca mais. Prefira gelatina e frutas frescas.

4 – Tire o excesso. Ficou doida por um hot-dog? Antes de abocanhar o sanduíche, com a ajuda de uma faquinha, tire o excesso de maionese e queijo que vem com a delícia e dê adeus à metade das calorias do lanche.

5 – Ponha pimenta na comida Ela tem capsaicina, substância que queima a gordura mais rápido.

6 -Troque o prato grande por um menor. Por mais que você o lote de comida, estará sempre ingerindo menos e, claro, engordando menos.

7- Aposte na saladinha. Segundo a médica Barbara Rolls, comer folhas verdes antes do prato principal reduz em até 12% o consumo total de calorias.

8 – Troque o refrigerante por chá gelado. O líquido frio causa um choque térmico que obriga o organismo a gastar mais calorias para equilibrar a temperatura.

9 – Tenha fé. Isso mesmo. De acordo com a American Dietetic Association, entidade que pesquisa a nutrição nos EUA, pessoas que fazem dieta e acreditam que realmente podem mudar de corpo perdem mais peso do que aquelas menos confiantes.