Fernanda Souza muda cardápio e rotina de exercícios para manter a forma

Fernanda Souza, estrela de MÁXIMA de fevereiro de 2011, ensina suas receitas preferidas

Alimentação saudável e atividade física são dois hábitos que Fernanda Souza incorporou em sua vida para se manter magra. A bela atriz, que vive Thaisa na novela Ti-ti-ti, da Globo, alterou radicalmente sua alimentação para garantir que tudo fique no lugar – ela mede 1,56 metro e pesa 53 kg. Isso significa que doce, fritura, bebida alcóolica e farinha branca foram riscados do cardápio da atriz de 26 anos, capa da revista MÁXIMA de fevereiro de 2011(confira o making of). A mudança ocorreu há cerca de um ano, quando ela namorava o modelo João Paulo Alcântara. “Por ser diabético, o João teve de encontrar soluções saborosas para sua dieta restrita. Acabei incorporando a mesma comida, porque não sei cozinhar e ele fazia pratos maravilhosos”, conta.

Um dos pratos que Fernanda aprendeu com o modelo é o Peixe com coco e salada de shimeji. Anote e copie:

Ingredientes:

· 1/2 kg de filé de linguado sem pele cortado em tiras

· 1 ovo

· 1 xícara (chá) de coco ralado

· 1 xícara (chá) de manteiga clarificada

· 1 maço grande de folhas (alface americana, alface roxa)

· 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

· Sal, pimenta-do-reino, shoyo, saquê

· 1 xícara de manteiga

· Shitake e shimeji

· Parmesão e croutons integrais

Modo de preparo:

Tempere o peixe com o sal e pimenta, passe na clara batida rapidamente e empane no coco ralado. Frite, aos poucos, numa panela com a manteiga clarificada. Assim que dourar, retire do fogo e reserve. Rasgue as folhas com as mãos, disponha numa tigela e tempere com o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino moída na hora. Transfira a salada para uma saladeira e reserve. Corte os cogumelos e refogue na manteiga acrescentando molho shoyo e o saquê. Reserve. Junte os cogumelos à salada, acrescente o parmesão e o molho com os cogumelos e, por fim, ao servir, os croutons.

Fernanda Souza confessa que sente a maior falta de carboidrato simples. Para compensar, passou a consumir pão francês integral com grãos. “Só a pizza ainda é uma tentação irresistível, não consigo deixar de comer de vez em quando. Para tornar o prato saudável, aprendi com o João uma receita bem leve e gostosa, à base de farinha de trigo, gérmen de trigo tostado e queijo light”, ensina. Anote a receita deliciosa da Pizza preferida da atriz global:

Ingredientes:

Massa:

· 1 kg de farinha de trigo

· 1 pitada de sal

· 1 pitada de açúcar

· 1 pitada de gérmen de trigo tostado

· 600 ml de água

Molho:

· 2 tomates

· 1 caldo de carne

· 1 molho de tomate

Cobertura:

· 100 g de queijo mussarela light em fatias ou outro de sua preferência light

Modo de preparo:

Para a massa: misture os ingredientes sólidos e vá incorporando a água devagar com movimentos leves ate formar a massa. Preaqueça o forno a 180º C asse a massa por 5 minutos ou até que ela comece a formar bolhas. Prepare o molho: refogue o tomate com o caldo de carne e acrescente o molho de tomate. Para a cobertura, disponha as fatias de queijo sobre o molho e leve a pizza ao forno para que elas derretam.

A atriz comete cada vez menos deslizes na dieta. “Quando como alguma coisa calórica, penso: vou ter que tirar isso tudo de mim depois com muita malhação”. E falando em ginástica, o personal trainer da estrela, Claudio Baiano (RJ),não dá mole para a moça. “Ela alterna um treino na areia da praia, que enrijece pernas e bumbum; corrida com um cinturão, que queima gordura; musculação, para definir; Power Plate, uma plataforma vibratória que emagrece e elimina celulite; e ioga, para melhorar postura, flexibilidade e concentração”, entrega o expert.

O caderno culinário de MÁXIMA traz receitas superlight, como a Taça com iogurte granola e frutas secas e o Peixe com alho-poró

Mais receitas light

Para quem é fã de receitas saudáveis e com baixa quantidade de calorias, vale conferir o caderno de culinária de MÁXIMA de fevereiro de 2011. A edição está recheada de boas opções para quem quer controlar o peso e acabar com a briga da balança, como a tentadora Taça com iogurte, granola e frutas secas da capa, leve e supersaudável; o nutritivo Peixe com alho-poró e a Torta de chocolate e banana light – traz 23% menos calorias do que a versão tradicional.