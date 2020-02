Exercícios para definir os braços

Desfile braços definidos no verão

Foto: Getty Images

O verão vem aí e logo, logo os braços estarão à mostra. Que tal a partir de já conquistar músculos definidos? A professora de educação física Luciana Bittencourt, da Clínica de Medicina do Exercício Cardiomex (SP), sugere quatro movimentos. Inicie com pesos de 1 quilo e aumente à medida que ficar leve. Faça três séries de cada posição, com 15 repetições e o abdome contraído.

Ilustrações: Luda Lima

1. Para o músculo do muque



Em pé, pernas paralelas e semiflexionadas, braços ao longo do corpo, segurando os pesos com as palmas para frente. Flexione um braço de cada vez em direção ao ombro e retorne à posição inicial.

2. Para os ombros



Em pé, pernas paralelas, semiflexionadas e alinhadas com o quadril, braços ao longo do corpo, mãos segurando os pesos. Eleve os braços lateralmente até a altura dos ombros e volte ao início.

Ilustrações: Luda Lima

3. Para o músculo do tchau



Pernas semiflexionadas, braços estendidos acima da cabeça e as duas mãos segurando um pesinho. Flexione os cotovelos a 90 graus e volte ao início lentamente. Mantenha os braços levemente flexionados.

4. Para os punhos



Sentada, apoie o antebraço em uma superfície plana, deixando somente a mão sem apoio. Segure um peso com a palma da mão para cima. Flexione o punho e retorne. Repita o movimento com a palma da mão para baixo. Faça o mesmo com o outro lado.